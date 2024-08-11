خبراء : حزام الأمان ضروري لحماية الأم والجنين
أكد أطباء في الإمارات أن المرأة الحامل سواء كانت سائقة أو راكبة، يجب عليها دائماً ربط حزام الأمان عند ركوب السيارة، مشيرين إلى أن هناك عدداً كبيراً من النساء الحوامل لا يفهمن الطريقة الصحيحة لاستخدام حزام الأمان.
وهناك اعتقاد خاطئ شائع بأن أحزمة الأمان ليست آمنة للنساء الحوامل، ولهذا السبب تتجنب بعض الأمهات الحوامل استخدامها عمداً، وهو ما قد يكون خطيراً للغاية وفي بعض الحالات قد يكون قاتلاً حقاً، كما أشارت الدكتورة "برانجالي سينغ"، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى إنترناشيونال مودرن دبي.
وقالت لصحيفة الخليج تايمز : "وفقًا لدراسة، فإن ما لا يقل عن 3 في المائة من النساء الحوامل على مستوى العالم يتعرضن لحوادث سيارات كل عام يمكن أن تسبب صدمة للجنين أو حتى وفاته. ويمكن منع ذلك من خلال ارتداء النساء الحوامل لحزام الأمان. هناك طريقة مختلفة لارتداء حزام الأمان أثناء الحمل ويمكن أن يمنع هذا الاحتياط الصغير دائمًا خسارة كبيرة ".
وأضافت الدكتورة "بابيتا شيتي" من مستشفى ميدكير الملكي التخصصي - القصيص: "لقد شهدنا حوادث مميتة بسبب عدم ارتداء أحزمة الأمان مما تسبب في إصابة الأم وجنينها".
وأوضحت: "تشمل الإصابات التي تتعرض لها الأمهات الحوامل إصابة البطن التي تؤدي إلى نزيف داخلي، وتلف الأعضاء، وانفصال المشيمة، وكسور الحوض، وزيادة خطر الوفاة. في حين أن الصدمة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى وفاة النساء الحوامل بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابات متعددة.
ومن ناحية أخرى، تشمل الإصابات التي قد يتعرض لها الجنين الإصابات المباشرة الناجمة عن الاصطدام والتي تؤدي إلى كسر الرأس، أو الصدمة أو غيرها من المضاعفات الخطيرة مثل نقص الأكسجين أو الحرمان منه. وهناك أيضًا احتمال حدوث ولادة مبكرة وتعرض الجنين للخطر بسبب انفصال المشيمة.
"استمع إلى جسدك"
وقال الدكتور "داني حنا"، رئيس قسم واستشاري أمراض النساء والتوليد في المستشفى الكندي التخصصي بدبي: "ينصح الأمهات الحوامل بتجنب القيادة كلما أمكن ذلك، خاصة مع تقدم الحمل".
وأضاف: "الحمل هو الوقت الذي يجب على المرأة فيه الاستماع إلى جسدها ومعرفة حدودها. لا تحاولي أبدًا القيادة إذا ظهرت أي من الحالات التالية - تشعرين بالدوار أو التعب أو الغثيان، أو تعتقدين أنك في المخاض. كما لا يُنصح بالقيادة عندما تشعرين بانقباضات أو اضطرابات في الحمل أو هناك خطر الولادة المبكرة.
وتابع الدكتور حنا قائلاً: "إذا قررتِ استخدام سيارتك الخاصة للتنقل، احرصي دائماً على ضبط مقعد القيادة بشكل صحيح. وللقيادة الآمنة أثناء الحمل، يُنصح بالجلوس على مسافة 25 سم على الأقل من عجلة القيادة والتأكد من إمالة عجلة القيادة نحو عظم الصدر وليس نحو البطن".
كما أكد على أنه "سواء كنت حاملاً أم لا، لا تقم أبداً بإيقاف تشغيل الوسائد الهوائية في سيارتك أثناء القيادة. بعض السيارات مجهزة بمفاتيح لإيقاف تشغيل الوسائد الهوائية. ويوصي الأطباء النساء الحوامل بترك الوسائد الهوائية في وضع التشغيل دائماً. يمكن أن يحمي هذا الجهاز الأمني، إلى جانب الاستخدام الصحيح لحزام الأمان، الأم الحامل وطفلها الذي لم يولد بعد من الصدمات داخل السيارة".
حزام الأمان هو "مقعد السيارة الأول" للجنين
وأكد الدكتور "بانيش خانزادا"، أخصائي أمراض النساء والتوليد في مستشفى زليخة دبي، أنه من الآمن قيادة السيارة أثناء الحمل طالما أن الأم تتمتع بصحة جيدة.
وأضافت: "في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، قد يؤدي التعب والغثيان إلى صعوبة التركيز، لذا تأكدي من أخذ قسط من الراحة والقيادة فقط عندما تكونين في حالة تأهب كاملة ومرتاحةً بشكل جيد".
كما وجهت الدكتورة خانزادة رسالة قوية إلى النساء الحوامل: "حزام الأمان في سيارتك هو أول مقعد أمان لطفلك الذي لم يولد بعد. يوصى بربط حزام الأمان في جميع مراحل الحمل لأنه الإجراء الأكثر فعالية الذي يمكنك اتخاذه لحماية نفسك وطفلك الذي لم يولد بعد في حالة وقوع حادث.
وأكدت أنه "لا يوجد دليل يشير إلى أن حزام الأمان يمكن أن يؤذي الجنين، إذا كنت ترتديه على النحو الموصى به".
ربط حزام الأمان دائمًا
وقال خبير السلامة المرورية الدكتور مصطفى الداه إن ربط حزام الأمان إلزامي للمرأة الحامل أثناء وجودها داخل السيارة، إلا إذا قال الطبيب إنه لا داعي لذلك لأسباب طبية، وفي هذه الحالة يلزم الحصول على شهادة طبية بالإعفاء.
وأكد الداه، مؤسس شركة MA-Traffic Consulting، أن حزام الأمان يعد من أهم وسائل الأمان في السيارات، وقال إنه شارك في دراسة أجريت عام 2012 في جامعة "لوفبورو" في المملكة المتحدة لتصميم حزام أمان ثلاثي النقاط مناسب للنساء الحوامل.
وأضاف: "صممنا مشبكًا لحزام الأمان في السيارة يساعد النساء الحوامل على وضع حزام الأمان بشكل صحيح فوق نتوءات الجسم. لقد صنعنا حوالي 100 وحدة واختبرناها على عدد من السائقات الحوامل وسألناهن عن آرائهن.
وأضاف "لقد اكتشفنا أن الكثيرات منهن كن حذرات أثناء القيادة ولكن في الوقت نفسه كانت الكثيرات منهن يواجهن صعوبة في إجراء التعديلات في مقعد السيارة لأنه لم يكن من السهل أبدًا الحصول على الموضع الصحيح لعجلة القيادة والمقعد عندما تكون المرأة حاملاً".
وقال الداه إنه من المهم لشركات تصنيع السيارات إجراء تعديلات على أحزمة الأمان للسائقات، لأن أجسادهن تتغير مع الحمل. وأشار إلى أن "التعديل البسيط يمكن أن يساعد في حماية الأم وطفلها".
نصائح القيادة الآمنة للمرأة الحامل
وقدم الدكتورالداه والأطباء النصائح التالية لسلامة المرأة الحامل أثناء القيادة:
ارتدِ حزام الأمان ثلاثي النقاط
تأكد من أن حزام الكتف يمر فوق الكتف وعظمة الترقوة ويمر عبر الصدر، بين الثديين. قم بإزالة أي ارتخاء في حزام الأمان.
يجب ارتداء حزام اللفة عند أدنى مستوى ممكن تحت البطن والطفل.
لا تضع حزام الكتف تحت ذراعك أو خلف ظهرك؛ ولا تضع حزام اللفة أبدًا فوق بطنك أو فوقه.
قم بضبط حزام الأمان ليتناسب بشكل مريح قدر الإمكان، وقم بضبط المقعد أيضًا إذا لزم الأمر.
تجنب ترك بطنك تلمس عجلة القيادة