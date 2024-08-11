خبراء : حزام الأمان ضروري لحماية الأم والجنين

وأضاف: "الحمل هو الوقت الذي يجب على المرأة فيه الاستماع إلى جسدها ومعرفة حدودها. لا تحاولي أبدًا القيادة إذا ظهرت أي من الحالات التالية - تشعرين بالدوار أو التعب أو الغثيان، أو تعتقدين أنك في المخاض. كما لا يُنصح بالقيادة عندما تشعرين بانقباضات أو اضطرابات في الحمل أو هناك خطر الولادة المبكرة.