حرارة الصيف الشديدة تسهم في انفجارإطارات المركبات

وتفاجأ محمد عكرمي، رجل الأعمال في ديرة، برؤية ما يقارب من 20 سائقاً يقومون بتغيير إطارات سياراتهم على جانب الطريق خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال: "في إحدى الرحلات، رأيت ما لا يقل عن أربع سيارات متوقفة على جانب الطريق بسبب إطاراتها المثقوبة".

وكان السائق الكاميروني "روبرت ندونغو" من بين أولئك الذين اضطروا مؤخراً إلى إصلاح إطار بينما كان في طريقه لتسليم طلب الشركة.

وقال: "كنت أقود سيارتي بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة على طريق الشيخ محمد بن زايد عندما شعرت فجأة بهزة، أدركت أن هناك مشكلة، فأمسكت عجلة القيادة بقوة وتوجهت ببطء إلى مكان آمن."

وتبين أنه إطار مثقوب وكان عليه أن يقضي ساعة في تغييره قبل أن يتمكن من مواصلة عملية التسليم.