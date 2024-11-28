خبراء الصحة في الإمارات يشددون على أهمية الرعاية المتكاملة والوقائية

وأيد العديد من المتحدثين في القمة رأي الدكتورة مريم، حيث قال "بريان دي فرانشيسكا"، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق للرعاية الصحية: "عند دخولك المستشفى بسبب مرض ما، من النادر أن تحصل على استشارة من أخصائي تغذية. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن تعديلات بسيطة في النظام الغذائي تُمكن الناس من إحداث تغيير كبير في صحتهم. هذا هو جوهر الرعاية الصحية الوقائية، بدلاً من انتظار إصابة الشخص بالأمراض ثم علاجها".