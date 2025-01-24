خبراء: الصبغات الغذائية الصناعية قد تسبب مشاكل صحية

وقالت "ميلاني ديسوزا"، أخصائية التغذية في مستشفى "أستر الشارقة": "بينما تعتبر الملونات الغذائية الاصطناعية آمنة بشكل عام بكميات منظمة، إلا أن بعض الأفراد، وخاصة أولئك الذين يعانون من الحساسية، قد يعانون من عدم الراحة في الجهاز الهضمي. وفي بعض الحالات، يمكن أن تساهم هذه المواد المضافة في تهيج الأمعاء أو تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي الموجودة. والبدائل الطبيعية أكثر لطفاً على الجهاز الهضمي وتتماشى بشكل أفضل مع نظام غذائي متوازن يركز على الصحة".