خبراء: الصبغات الغذائية الصناعية قد تسبب مشاكل صحية
وفقاً لخبير في دبي، يمكن أن تساهم الألوان الصناعية والصبغات الغذائية في مشاكل صحة الأمعاء والاضطرابات الهضمية. جاءت هذه التعليقات بعد أن أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أنها ستعزز مراقبة سلامة الأغذية من خلال "المراقبة النشطة" للمنتجات، لا سيما تلك التي تحتوي على مواد مضافة ملونة.
وقالت "ميلاني ديسوزا"، أخصائية التغذية في مستشفى "أستر الشارقة": "بينما تعتبر الملونات الغذائية الاصطناعية آمنة بشكل عام بكميات منظمة، إلا أن بعض الأفراد، وخاصة أولئك الذين يعانون من الحساسية، قد يعانون من عدم الراحة في الجهاز الهضمي. وفي بعض الحالات، يمكن أن تساهم هذه المواد المضافة في تهيج الأمعاء أو تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي الموجودة. والبدائل الطبيعية أكثر لطفاً على الجهاز الهضمي وتتماشى بشكل أفضل مع نظام غذائي متوازن يركز على الصحة".
وفي الأسبوع الماضي، طلبت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة من الشركات المصنعة إزالة الصبغة الغذائية الاصطناعية "الأحمر رقم 3" التي تعطي بعض الحلوى، والوجبات الخفيفة، ومنتجات الفاكهة، والكعك وبعض الأدوية عن طريق الفم لون الكرز الأحمر، بعد ظهور أدلة على أن الصبغة تسبب السرطان لفئران المختبرات.
آمن بكميات صغيرة
وبحسب أحد خبراء سلامة الأغذية في دبي، والذي لم يشأ الكشف عن هويته، فإن استخدام مثل هذه الأصباغ آمن نسبياً بكميات صغيرة. وقال: "لا يوجد ما يشير إلى ضرورة وقف استخدام صبغة "الأحمر رقم 3" تماماً. وفي دول مثل كندا، لا يزال استخدام هذه المادة مسموحاً به. ونظراً لأن هذه الألوان تُضاف بكميات صغيرة، فلا أعتقد أنها سبب للقلق. وفي الإمارات العربية المتحدة، لم أصادف أي منتج يستخدم هذه الصبغة بالذات".
تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع بلدية دبي للحصول على تعليق منها.
وأكدت الوزارة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوكالة تبذل جهوداً لتحديث المواصفات واللوائح الفنية بشكل مستمر استناداً إلى الأسس العلمية لحماية صحة وسلامة المستهلك.
وأوضحت الهيئة في بيان لها: "المواصفات والمقاييس الفنية الإماراتية تحدد الحدود المسموح بها للمواد المضافة الملونة لضمان عدم تسببها في مخاطر على صحة المستهلك، وتستند هذه الحدود إلى تقييمات المخاطر والمراجع الدولية والمعايير المعترف بها عالمياً، كما تخضع المنتجات الغذائية المستوردة لعمليات تفتيش صارمة بالتنسيق مع السلطات المحلية، بما في ذلك الاختبار وأخذ العينات في منافذ البيع، لضمان سلامتها للاستهلاك".
المصادر الطبيعية
وقالت "ديسوزا" إنه عند اختيار أصباغ الطعام، من المهم إعطاء الأولوية للمصادر الطبيعية. وأضافت: "تشكل الأصباغ مثل المستخلصات النباتية مخاطر صحية ضئيلة وهي خالية من المواد الكيميائية الاصطناعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بحساسياتهم الفردية وأن يفكروا في قراءة ملصقات المنتجات لتجنب الإضافات الضارة المحتملة. هذا التحوّل نحو الخيارات الطبيعية لا يعزز النتائج الصحية الأفضل فحسب، بل يدعم أيضاً إمدادات غذائية أنظف وأكثر شفافية".
يأتي حظر إدارة الغذاء والدواء على الصبغة في المواد الغذائية بعد أكثر من ثلاثة عقود من حظر استخدامها في مستحضرات التجميل. وقد منحت الجهات التنظيمية شركات الأغذية مهلة عامين وشركات الأدوية مهلة ثلاثة أعوام لإعادة صياغة منتجاتها بما يتوافق مع القرار.