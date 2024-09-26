خبراء: التنمر يهدد صحة الأطفال النفسية والجسدية

يجب على الآباء أن يكونوا يقظين في التعرف على العلامات التي قد تشير إلى أن طفلهم قد يعاني من آثار التنمر.

"ابحث عن أي تغييرات في السلوك، مثل انسحاب الطفل من الأصدقاء أو الأنشطة التي كان يستمتع بها سابقاً"، كما يوضح الدكتور أحمدي آزاد. "إن زيادة مستويات القلق، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة من الصداع أو آلام المعدة، وتغيرات في أنماط الأكل أو النوم، يمكن أن تكون جميعها بمثابة علامات تحذيرية على وجود مشكلة أكبر".

وأضاف الطبيب أن التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية. وأضاف: "إذا لاحظ الآباء علامات إيذاء نفسية أو تعبيرات عدم القيمة، فيجب طلب المساعدة المهنية على الفور".