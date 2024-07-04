خبراء الإمارات: الشعور الزائف بالأمان يعرض الأطفال للخطر
كانت نتائج التجربة الاجتماعية الحديثة في الشارقة "صادمة"، وفقاً للمتحدثة باسم المؤسسة التي أجرت التجربة، حيث كشفت عن أن أكثر من 97 % من الأطفال مستعدون لقبول الدخول إلى شاحنة شخص غريب مقابل الحصول على آيس كريم مجاني.
وقالت هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل في الشارقة، في حديثها لصحيفة "خليج تايمز": "على الرغم من أننا علمنا أن النتيجة ستكون انعكاساً لمستوى الأمان الناجم عن العيش في مثل هذا المجتمع الآمن، إلا أننا ما زلنا مندهشين من أن 97.3 % من الأطفال قبلوا هدية من شخص غريب ووافقوا على دخول شاحنته". وأضافت: "على الرغم من أن الإمارات تعتبر أحد أكثر الدول أماناً في العالم، لكن من المهم دائماً الاحتراس وتوعية أطفالنا عن ضرورة توخي الحذر".
في الأسبوع الماضي، وفي تجربة أجرتها إدارة التنمية المستدامة في حديقة الشارقة، تردد واحد فقط من بين 37 مشاركاً في قبول آيس كريم مجاني من شخص غريب مقابل دخول شاحنته بينما قبل الأطفال الـ 36 الآخرون عرض الشخص الغريب بسهولة.
وقالت هنادي اليافعي أن التجربة كانت بمثابة "لفت نظر" للآباء وأولياء الأمور للتأكد من " تعليم الأطفال كيفية التعامل بحذر مع المواقف التي تنطوي على الغرباء". وقد حظيت تعليقاتها بدعم "سامينا خانياري"، المدير العام لحضانات جميرا الدولية، مراكز الطفولة المبكرة.
وقالت: "إن الأطفال الصغار بطبيعتهم يثقون في الآخرين ويجدون صعوبة في التمييز بين الغرباء الموثوقين وغير الموثوقين لأن قدراتهم المعرفية ما زالت في طور النمو. وتنظر هذه الفئة العمرية إلى البالغين باعتبارهم شخصيات ذات سلطة، مما يجعلهم عرضة للتلاعب من قبل الغرباء الذين يعرضون عليهم مغريات مثل الآيس كريم. وفي الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد المجتمع متفاعلاً ومترابطاً، غالباً ما يشعر الأطفال بالاطمئنان في الأماكن العامة، مما يؤدي إلى شعور زائف بالأمان".
تعليم "الخطر المرتبط بالغريب"
ووفقاً لـ هنادي لليافعي، فإن التجربة هي "تذكير صارم" بمدى ضعف الأطفال. وقالت: "تظهر النتائج حاجة الآباء والمعلمين إلى اتخاذ تدابير استباقية لحماية الأطفال وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحديد وتجنب المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة". "يجب على الآباء والمعلمين إعطاء الأولوية لتعليم الأطفال حول أهمية طلب الإذن وإبلاغهم بأنشطتهم وأماكن تواجدهم".
وقالت إن الهدف من الدراسة هو خلق الوعي حول أهمية غرس المعرفة المتعلقة بالسلامة والعادات الجيدة لدى الأطفال منذ الصغر، خاصة عند السفر خارج الإمارات.
يقول "زولتان رينديس"، وهو أب أعزب وشريك في شركة (SunMoney Solar) التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، إنه يقسم وقته بين بودابست ودبي. وقال إن إحدى أهم أولوياته كانت تعليم ابنه البالغ من العمر 12 عاماً عن المخاطر المحتملة.
وقال: "لقد تحدثت مع ابني أوليفر منذ سن مبكرة جداً عن كل ما يتعلق بالسلامة و شمل الأمر الخطر المرتبط بالغرباء، وذلك حتى يتمكن من التعود على أنه في كثير من الأحيان عليه الاعتماد على نفسه للمحافظة على سلامته، لا على العوامل والظروف الخارجية." وأضاف: "لقد أمضيت عقداً من حياتي في مناطق الحرب والأزمات، لذلك لدي مهارات ممتازة فيما يتعلق بالسلامة وحالات الطوارئ. وبما أنني أب فإن هذا يجعلني أبالغ في الحماية بالطبع، لكنني أحاول إبقاء الأمر ضمن حدود منطقية".
الممارسات الآمنة
وقالت سامينا إن هناك العديد من الطرق لتعليم الأطفال مفهوم الخطر المرتبط بالغرباء بحسب عمر الطفل.
وأشارت إلى أنه "يجب على الآباء والمعلمين استخدام الأنشطة الجذابة، والتعزيز المستمر للقواعد البسيطة وتثقيف الأطفال حول السلامة". إن الأنشطة التفاعلية مثل سيناريوهات لعب الأدوار، حيث يتدرب الأطفال على قول "لا" وطلب المساعدة من شخص بالغ موثوق به، يمكن أن تكون فعالة جداً".
وبحسب ما ذكرته، فإن جلسات سرد القصص والكتب المناسبة للعمر تعد أيضاً أدوات رائعة لتعزيز مفهوم الخطر المرتبط بالغرباء. وقالت: "إن المناقشات المنتظمة والتذكير بعدم قبول الهدايا أو الرحلات من الأشخاص الذين لا يعرفونهم أمر ضروري".
"يمكن أن تساعد الوسائل البصرية مثل الملصقات ومقاطع الفيديو الأطفال الصغار على فهم وتذكر قواعد السلامة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد استخدام نظام إشارات التوقف (الأحمر للتوقف والأخضر للانطلاق) الأطفال على فهم متى يكون التفاعل مع شخص ما آمنًا."