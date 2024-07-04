خبراء الإمارات: الشعور الزائف بالأمان يعرض الأطفال للخطر

وقالت هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل في الشارقة، في حديثها لصحيفة "خليج تايمز": "على الرغم من أننا علمنا أن النتيجة ستكون انعكاساً لمستوى الأمان الناجم عن العيش في مثل هذا المجتمع الآمن، إلا أننا ما زلنا مندهشين من أن 97.3 % من الأطفال قبلوا هدية من شخص غريب ووافقوا على دخول شاحنته". وأضافت: "على الرغم من أن الإمارات تعتبر أحد أكثر الدول أماناً في العالم، لكن من المهم دائماً الاحتراس وتوعية أطفالنا عن ضرورة توخي الحذر".