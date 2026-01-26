خبراء الإمارات: الإدانة على منصات التواصل "عقوبة بلا قانون"

حذر خبراء مقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة من ظاهرة "المحاكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرين إلى أنها قد تقوض الإجراءات القانونية الواجبة. وأشار البعض إلى أن التحول إلى هدف للإدانة الجماعية عبر الإنترنت يمكن أن يخلف أثراً نفسياً عميقاً ويؤدي إلى ردود فعل ناتجة عن التوتر الشديد.

وقال البروفيسور آريان أسد لالاني، الأستاذ المساعد في قسم القانون والسياسة بجامعة ميدلسكس دبي: "إن أحد العناصر الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة هو مبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)".

وأضاف: "هذا المبدأ لا وجود له في محكمة الرأي العام، لأن الناس يميلون إلى النظر في الأدلة المستقطبة. كما يميلون إلى النظر في الطريقة التي تخلق بها خوارزمية وسائل التواصل الاجتماعي سردية تدور حول وجهة نظر محددة. لذا ينتهي بهم الأمر إلى إصدار حكم على هذا الفرد بنصف القصة فقط، وهذا يمكن أن يكون إشكالياً للغاية".

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

اتهامات لا يمكن الرجوع عنها

جاءت هذه التعليقات في وقت ألقت فيه الشرطة في ولاية كيرالا بجنوب الهند القبض على امرأة بعد نشرها مقاطع فيديو عبر الإنترنت لرجل يزعم أنه لمسها بشكل غير لائق. وكان ذلك في وقت سابق من هذا الشهر، حيث نشرت المرأة البالغة من العمر 35 عاماً، والتي حددت وسائل الإعلام المحلية هويتها بالأحرف (S.M)، مقطع فيديو تقول فيه إن الرجل تحرش بها في حافلة. وقد أثار الفيديو رد فعل حاداً مع انتقادات واسعة للرجل.

وبعد يومين من انتشار الفيديو على نطاق واسع، أقدم الرجل على الانتحار. وقال أصدقاؤه وعائلته إنه نفى الاتهامات وزعم أنه بريء، واتهموا (S.M) بمحاولة كسب المتابعين والشهرة من خلال الفيديو. وتواجه المرأة، التي لم تقدم شكوى رسمية وقت وقوع الحادث، تهماً بالتحريض على الانتحار وهي الآن رهن الحجز القضائي.

من جانبها، قالت أسراء سرور، الأخصائية النفسية الإكلينيكية في عيادات "أستر"، إن الوقوع ضحية للإدانة الجماعية عبر الإنترنت يمكن أن يكون له "تأثير نفسي عميق"، لأن البشر مجبولون على السعي للحصول على القبول الاجتماعي. وقالت: "غالباً ما يؤدي التشهير العلني والاهتمام السلبي المستمر إلى استجابات توتر حادة. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل الثقة بالنفس وخلق مشاعر العجز واليأس، وهي عوامل خطر نفسية معروفة للاكتئاب والأفكار الانتحارية".