خبراء إماراتيون: هجوم الدوحة يضع "اتفاقيات إبراهيم"على المحك

في بيانٍ أرسلته وزارة الخارجية الإماراتية إلى صحيفة " خليج تايمز" في 3 سبتمبر/أيلول، قال نسيبة: "منذ البداية، اعتبرنا الاتفاقيات وسيلةً لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة. كان هذا موقفنا في عام 2020، ولا يزال موقفنا اليوم. إن مقترحات ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي يُقال إنها قيد المناقشة في الحكومة الإسرائيلية، هي جزءٌ من جهدٍ من شأنه، على حد تعبير وزير إسرائيلي، أن "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية".