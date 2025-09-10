خبراء إماراتيون: هجوم الدوحة يضع "اتفاقيات إبراهيم"على المحك

يرى محللون أمنيون وسياسيون في الإمارات العربية المتحدة أن الضربات القاتلة التي شنتها إسرائيل مؤخرا في قطر واستهدفت قادة حماس، ليس فقط غير مقبولة سياسيا، بل أيضا باعتبارها هجوما على سيادة دولة خليجية - وهو ما يضع اتفاقيات إبراهيم "في وضع أكثر خطورة من أي وقت مضى منذ بدايتها".
صرح الدكتور كريستيان باتريك ألكسندر، الباحث الرئيسي في معهد ربدان للأمن والدفاع في أبوظبي، لصحيفة "خليج تايمز " بأن الضربة التي وقعت في الدوحة يوم الثلاثاء "لم تكن مجرد عمل عسكري، بل كانت تحديًا دبلوماسيًا ورمزيًا عميقًا للإطار الكامل للاتفاقات. لقد كانت انتهاكًا مباشرًا وفعالًا لسيادة دولة خليجية شقيقة".
وأوضح الدكتور ألكسندر، الذي يعمل أيضًا مستشارًا في شركة جلف ستيتس أناليتيكس: "إن الأمر يختلف تمامًا عندما يصدر زعيم إسرائيلي بيانًا مشحونًا سياسيًا بشأن الضفة الغربية، ولكن الأمر مختلف تمامًا عندما تشن إسرائيل عملية عسكرية على أراضي حليف وثيق للولايات المتحدة وعضو في مجلس التعاون الخليجي".
شهدت اتفاقيات إبراهيم - التي تقترب من ذكراها السنوية الخامسة بعد توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر 2020 - تطبيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة من الحكومة الأمريكية.
وفي الأسبوع الماضي، حذرت وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة إسرائيل من أن أي ضم للضفة الغربية "سيشكل خطا أحمر من شأنه أن يقوض بشدة رؤية وروح اتفاقيات إبراهيم".
في بيانٍ أرسلته وزارة الخارجية الإماراتية إلى صحيفة " خليج تايمز" في 3 سبتمبر/أيلول، قال نسيبة: "منذ البداية، اعتبرنا الاتفاقيات وسيلةً لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة. كان هذا موقفنا في عام 2020، ولا يزال موقفنا اليوم. إن مقترحات ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي يُقال إنها قيد المناقشة في الحكومة الإسرائيلية، هي جزءٌ من جهدٍ من شأنه، على حد تعبير وزير إسرائيلي، أن "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
وأكد نسيبة، الذي شغل سابقًا منصب الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن اتفاقيات إبراهيم "بُنيت على رؤية السلام القائمة على الرخاء والتعايش والتسامح".
وفي أعقاب الضربة الإسرائيلية في التاسع من سبتمبر/أيلول، أدانت قطر ودول أخرى الهجوم ووصفته بأنه جبان ووصفته بأنه "انتهاك صارخ ليس فقط لسيادة قطر وسلامة أراضيها ولكن أيضًا للقانون الدولي".
وأدلى المحللون بآرائهم أيضًا حول مستقبل اتفاقيات إبراهيم.
أشار الدكتور ألكسندر إلى أنه "في حين أنه من غير المرجح إلغاء الاتفاقيات بالكامل، فمن شبه المؤكد أنها ستُجمّد. يمكننا أن نتوقع فتورًا كبيرًا في العلاقات، وتعليقًا للمبادرات الجديدة، وموقفًا أكثر علنية - وأحيانًا انتقاديًا - من دول الخليج تجاه إسرائيل. هذا (الهجوم الأخير) يُقوّض بشدة "رؤية وروح" الاتفاقيات، التي كانت تهدف إلى بناء عهد جديد من التعاون.
اكتسب الرأي القائل بأن إسرائيل غير مهتمة باتفاق لإنهاء الحرب زخمًا كبيرًا، وتُقدم غارة الدوحة حجة قوية على ذلك. وقع الهجوم في وقتٍ كان فيه مفاوضو حماس يدرسون، بحسب التقارير، اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار بدعم أمريكي. وأضاف الدكتور ألكسندر: "باستهدافها للمسؤولين عن التفاوض على اتفاق سلام، خلقت إسرائيل حالةً من الجمود في المحادثات، على الأقل في المستقبل المنظور".
واتفق المحلل السياسي الإماراتي محمد الصوافي على أن الهجوم على الدوحة "غير مقبول سياسيا" لأن قطر كانت تتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا الصوافي الدول العربية ودول المنطقة وخارجها إلى "التوحد لوضع حد للتصعيد العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
كما أعرب عن أمله في ألا يؤثر العنف الأخير على جهود السلام التي تبذلها دول الخليج مع إسرائيل. وأوضح أن هناك سببين لذلك: "أولاً، تصرفات نتنياهو لا تُمثل المعارضة الإسرائيلية أو شرائح واسعة من مجتمعها؛ وثانياً، لا يزال الاستقرار في المنطقة وحل القضية الفلسطينية أولوية خليجية، لأنه الحل الطبيعي الوحيد".
أدان المواطن الإماراتي والكاتب الصحفي عيسى الزرعوني الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يوم الثلاثاء، واصفًا إياه بأنه "تجاوز غير مسبوق للخطوط الحمراء". ليس مجرد عملية عسكرية ضد قادة منظمة، بل خيانة لسيادة دولة خليجية معروفة بدورها الإنساني والسياسي في الوساطة.
قال لصحيفة "خليج تايمز": "عندما يُستهدف قلب الوسيط، فهذا تهديد مباشر لعملية السلام واعتداء على أمن المنطقة بأسرها. من وجهة نظر الإمارات، أمن الخليج كل لا يتجزأ، وما حدث في قطر مرفوض قطعيًا".
وأضاف الزرعوني أن ما يجب فعله هو العودة إلى مفاوضات جادة وبناءة. وأشار إلى أن "الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار حقيقي. وقد بُنيت اتفاقيات إبراهيم على مبدأ أساسي يتمثل في خفض التوترات، وتجنب الخطوات الأحادية كالضم، وفتح آفاق التكامل".
وأضاف: "يجب ممارسة ضغط واسع وقوي لإدانة انتهاكات السيادة، كما حدث في قطر، ورفض سياسات الضم والاستيطان". وتابع: "المطلوب هو أن يعالج العالم جذور المشكلة، لا أعراضها فقط، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وضمان أمن المنطقة دون استثناء".