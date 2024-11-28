خبراء إعلاميون بالإمارات: كيف نجعل الأخبار الحقيقية أكثر جذباً من المزيفة؟

في حين قد يزعم البعض أن الصحافة التقليدية تتلاشى ولا تملك أي فرصة أمام الفيديو والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه سيكون هناك دائماً حاجة إلى صحافة حقيقية لتحديد معيار الأخبار الحقيقية، على عكس الأخبار المزيفة التي يتم مشاركتها بنسبة 70٪ أكثر - وفقًا لإعلان سابق لمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.