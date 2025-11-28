خالد في الذاكرة: "العلم لم يسقط".. حكاية أول شهيد إماراتي

أول شهيد إماراتي

يُعد اختيار 30 نوفمبر يوماً للشهيد تكريماً مباشراً لأول شهيد في دولة الإمارات، وهو سالم سهيل بن خميس الدهماني. ففي هذا اليوم من عام 1971، قدم الشرطي البالغ من العمر 20 عاماً أسمى التضحيات دفاعاً عن سيادة وطنه.

في ذلك الوقت، كان سالم رئيساً لمركز شرطة صغير يضم ستة أفراد في جزيرة طنب الكبرى، التي كانت تابعة لإمارة رأس الخيمة.

في ذلك الصباح المشؤوم، هبطت القوات الإيرانية على الجزيرة بقصد احتلالها، إلى جانب جزيرتي طنب الصغرى وأبو موسى المجاورتين. وعندما طالبت القوات الغازية بإنزال علم رأس الخيمة من مركز الشرطة، رفض سالم بشدة.

لقد كلفه تحديه الثابت في مواجهة العدوان حياته، لكن عمله الشجاع أصبح قصة تأسيسية للفخر الوطني للأمة التي كانت على وشك أن تولد.

شكل هذا الحدث التاريخي، المعروف باسم "معركة طنب الكبرى"، لحظة حاسمة في تاريخ الإمارات. وفي عام 2015، أصدر رئيس الدولة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً يعلن رسمياً يوم 30 نوفمبر يوماً لتذكر تضحيات شهداء الأمة، ليثبّت إلى الأبد إرث سالم وكل من سار على خطاه.