خالد بن محمد يعتمد حزمة دعم سكنية لـ 2,652 مواطناً في أبوظبي

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة منافع سكنية بقيمة 4.21 مليار درهم، استفاد منها 2,652 مواطناً ومواطنة في مختلف أنحاء الإمارة. وجاء هذا الاعتماد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.