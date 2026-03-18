خالد بن محمد يعتمد حزمة دعم سكنية لـ 2,652 مواطناً في أبوظبي

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة منافع سكنية بقيمة 4.21 مليار درهم، استفاد منها 2,652 مواطناً ومواطنة في مختلف أنحاء الإمارة. وجاء هذا الاعتماد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.
تتضمن الحزمة المعتمدة ما يلي:
قروض سكنية بقيمة 2.1 مليار درهم يستفيد منها 1,415 مواطناً
منح سكنية جاهزة بقيمة 1.82 مليار درهم يستفيد منها 914 مواطناً
منح أراضٍ سكنية بقيمة 144 مليون درهم يستفيد منها 185 مواطناً
إعفاءات من سداد قروض سكنية بقيمة إجمالية 142 مليون درهم يستفيد منها 138 من كبار المواطنين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود وورثة المواطنين المتوفين
بهذه الحزمة، يتجاوز إجمالي المساعدات والمنافع السكنية التي قُدمت للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس "هيئة أبوظبي للإسكان" أكثر من 132,000 منفعة، بقيمة إجمالية تخطت 181 مليار درهم.