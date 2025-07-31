خارطة طريق لمدارس دبي 2025-2026 الجديدة ومناهجها

مدارس دبي الجديدة 2025-2026: دليل شامل للالتحاق بمستقبل التعليم

سواء كنت مقيماً جديداً أو تبحث عن المدرسة المناسبة لطفلك، يوضح هذا الدليل كل ما تحتاج معرفته.

لا تكتفي دبي وأبوظبي بالنمو فحسب، بل إنهما تعيدان تصور تجربة التعليم. فسباق توسيع القدرات وتقديم مسارات تعليمية متنوعة يجري على قدم وساق، مدفوعاً برؤية الحكومة وتطلعات أولياء الأمور المتزايدة.

يُعيد الارتفاع الكبير في افتتاح المدارس الجديدة تشكيل المشهد التعليمي. ففي دبي وحدها، أُضيف أكثر من 16,000 مقعد جديد في العام الدراسي 2024-2025، مما دفع عدد الطلاب في المدارس الخاصة إلى أكثر من 387,000 طالب ومتزايد.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم. فجزء من استراتيجية التعليم 33 (E33)، تخطط السلطات لافتتاح ما لا يقل عن 100 مدرسة خاصة جديدة بحلول عام 2033 في كلتا الإمارتين، بهدف إضافة ما يقرب من 50,000 مقعد دراسي.

لا يقتصر التركيز على النمو فقط؛ بل يشمل أيضاً تحسين الوصول والقدرة على تحمل التكاليف وتجربة الطالب الشاملة، مع التركيز على التعلم المستقبلي في جوهر العملية.

بالفعل، تم تأكيد افتتاح أربع مدارس جديدة في دبي في عام 2025 واثنتين أخريين في عام 2026، مع وجود أكثر من 20 طلباً قيد المراجعة حالياً لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA). ستوفر هذه المدارس سعة إضافية ضرورية، خاصة للأطفال في المرحلة الابتدائية، وستقع في مراكز سكنية رئيسية مثل دبي الرياضية، مدينة العرب، المدينة الأكاديمية، تلال الإمارات، وجميرا بارك.

سواء كنت مقيماً جديداً أو تبحث ببساطة عن المدرسة المناسبة لطفلك، فإن التنقل في المشهد التعليمي قد يكون أمراً مربكاً.

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