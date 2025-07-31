خارطة طريق لمدارس دبي 2025-2026 الجديدة ومناهجها

سواء كنت مقيماً جديداً أو تبحث عن المدرسة المناسبة لطفلك، يوضح هذا الدليل كل ما تحتاج معرفته.
لا تكتفي دبي وأبوظبي بالنمو فحسب، بل إنهما تعيدان تصور تجربة التعليم. فسباق توسيع القدرات وتقديم مسارات تعليمية متنوعة يجري على قدم وساق، مدفوعاً برؤية الحكومة وتطلعات أولياء الأمور المتزايدة.
يُعيد الارتفاع الكبير في افتتاح المدارس الجديدة تشكيل المشهد التعليمي. ففي دبي وحدها، أُضيف أكثر من 16,000 مقعد جديد في العام الدراسي 2024-2025، مما دفع عدد الطلاب في المدارس الخاصة إلى أكثر من 387,000 طالب ومتزايد.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم. فجزء من استراتيجية التعليم 33 (E33)، تخطط السلطات لافتتاح ما لا يقل عن 100 مدرسة خاصة جديدة بحلول عام 2033 في كلتا الإمارتين، بهدف إضافة ما يقرب من 50,000 مقعد دراسي.
لا يقتصر التركيز على النمو فقط؛ بل يشمل أيضاً تحسين الوصول والقدرة على تحمل التكاليف وتجربة الطالب الشاملة، مع التركيز على التعلم المستقبلي في جوهر العملية.
بالفعل، تم تأكيد افتتاح أربع مدارس جديدة في دبي في عام 2025 واثنتين أخريين في عام 2026، مع وجود أكثر من 20 طلباً قيد المراجعة حالياً لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA). ستوفر هذه المدارس سعة إضافية ضرورية، خاصة للأطفال في المرحلة الابتدائية، وستقع في مراكز سكنية رئيسية مثل دبي الرياضية، مدينة العرب، المدينة الأكاديمية، تلال الإمارات، وجميرا بارك.
سواء كنت مقيماً جديداً أو تبحث ببساطة عن المدرسة المناسبة لطفلك، فإن التنقل في المشهد التعليمي قد يكون أمراً مربكاً.
يقدم هذا الدليل كل ما تحتاج معرفته عن المدارس الجديدة التي ستُفتتح في 2025-2026: من المناهج والموقع إلى الرسوم الدراسية، مما يساعدك على اتخاذ خيارات مستنيرة خلال هذه الفترة من التوسع السريع.
اسم المدرسةرسوم البدء (درهم إماراتي)فيكتوري هايتس مدينة العرب40000دبي بريتش سكول ميرا51477دبي إنجليش سبيكينج سكول المدينة الأكاديمية51477جيمس للبحث والابتكار116000هارو انترناشيونال سكول80000أش ماونت سكول52000
الافتتاح: أغسطس 2025
الصفوف: من الصف الأول رياض أطفال (FS1) إلى الصف السادس (Year 6) مبدئياً، مع التوسع إلى الصف الثالث عشر (Year 13).
المنهج الدراسي: المنهج الوطني لإنجلترا
الرسوم: 51,477 درهم - 58,836 درهم سنوياً
الموقع: مجمعات ريم وميرا
المشغل: تعليم (Taaleem)
المميزات: روح شاملة، أكاديميون أقوياء، وجزء من شبكة دبي بريتش سكول تلال الإمارات المصنفة "ممتاز".
الافتتاح: أغسطس 2025
الصفوف: من الصف الأول رياض أطفال (FS1) إلى الصف السادس (Year 6)
المنهج الدراسي: بريطاني
الرسوم: 40,000 درهم - 57,000 درهم سنوياً
السعة: 850 طالباً
الموقع: مدينة العرب، دبي لاند
المشغل: انترستار أدفيزوري سيرفسز (Interstar Advisory Services)
المميزات: تصنيف هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) "ممتاز"، التعلم القائم على اللعب، التركيز على التحدث.
الافتتاح: سبتمبر 2025
الصفوف: من الصف الأول رياض أطفال (FS1) إلى الصف السادس (Year 6)
المنهج الدراسي: المنهج الوطني لإنجلترا
الرسوم: 51,477 درهم - 77,217 درهم سنوياً
السعة: 1,250 طالباً (ستة إلى سبعة فصول لكل مجموعة عمرية)
الموقع: المدينة الأكاديمية، مقابل DESSC
المشغل: مؤسسة غير ربحية (DESS)
المميزات: أحجام فصول محددة (20 في رياض الأطفال، 23 في الصفوف 1-6)، مدرسة غابة، مسبح، وملعب مغامرات.
الافتتاح: سيُعلن لاحقاً (متوقع 2025)
الصفوف: مبدئياً حتى الصف السادس (Year 6)
المنهج الدراسي: المنهج الوطني الإنجليزي
الرسوم: تبدأ من 152,000 درهم؛ وتتجاوز 200,000 درهم للصفوف العليا.
الموقع: دبي سبورتس سيتي
المشغل: جيمس للتعليم (GEMS Education)
المميزات: مختبرات الابتكار، منهج يركز على الذكاء الاصطناعي، مسبح أولمبي، ساحة كرة سلة تتسع لـ 200 مقعد، مبارزة، ومركز فنون قتالية.
حجم الفصل: 16 طالباً كحد أقصى في السنوات المبكرة، 20 طالباً بحلول الصف السادس.
حافز: خصم تأسيسي بنسبة 20% لصفوف FS1-Year 6.
الافتتاح: 2026
الصفوف: من السنوات المبكرة (Early Years) إلى الصف السادس (Year 6) مبدئياً.
المنهج الدراسي: بريطاني (نهج هارو)
الرسوم: 80,000 درهم - 100,000 درهم للسنوات الابتدائية
الموقع: على طول شارع حصة، بالقرب من تلال الإمارات
المشغل: تعليم (Taaleem)
السعة: تصل إلى 2,000 طالب
المميزات: مختبرات STEAM، مركز الفنون الأدائية، تصميم عصبي معماري، برنامج قيادة قائم على القيم.
الافتتاح: أغسطس 2026
الصفوف: من الروضة (Kindergarten) إلى الصف الثامن (Grade 8) مبدئياً، مع التوسع إلى الصف الثاني عشر (Grade 12).
المنهج الدراسي: منهج البكالوريا الدولية (IB Continuum) بالكامل (PYP, MYP, IBDP, IBCP)
الرسوم: 52,000 درهم (ما قبل الروضة) - 75,000 درهم (السنوات العليا)
الموقع: مدن
المشغل: انترستار للتعليم (Interstar Education)
المميزات: منهج البكالوريا الدولية من السنوات المبكرة وحتى المرحلة الثانوية، بدعم من مجموعة تعليمية موثوقة في الإمارات.