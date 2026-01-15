خارطة طريق لأولياء الأمور لفهم "التقييمات الخارجية" لأصحاب الهمم

لم تعد العدالة في التعليم مجرد مبدأ على الورق في مدارس دبي الخاصة، بل أصبحت تشكل بشكل متزايد كيفية تعليم الأطفال ودعمهم وفهمهم.

[ملاحظة المحرر: هذا المقال جزء من قسم "المدارس وأولياء الأمور" المخصص في خليج تايمز لدعم العائلات في دولة الإمارات أثناء استكشافهم للخيارات التعليمية. يقدم القسم شروحات، وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء ورؤى من أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج والمجتمعات.]

بالنسبة للمدارس، يعني هذا تركيزاً متزايداً على مقابلة كل طفل عند مستواه الحالي، بدلاً من توقع ملاءمة كل متعلم لنفس القالب. ينعكس هذا التحول الآن في "المعايير والإرشادات المحدثة" الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) والتي تحكم كيفية استخدام تقارير التقييم الخارجي للطلبة من أصحاب الهمم، بهدف ضمان أن يكون الدعم عادلاً ومناسباً ومبنياً على الاحتياجات الفردية، وليس على المسميات أو القيود.1

تحمل هذه الإرشادات رسالة واضحة للمدارس وأولياء أمور ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة (SEND) على حد سواء: الدمج يدور حول "الإنصاف" وليس "المساواة". يتعلق الأمر بمنح كل طفل الوصول إلى الدعم الذي يحتاجه للتعلم والمشاركة والازدهار، والقيام بذلك بشفافية وتعاون مع أولياء الأمور كشركاء.

إليك دليل لمساعدة العائلات على فهم ماهية التقييمات الخارجية، ومتى يوصى بها، وحقوقكم في كل مرحلة:

1. ما هو التقييم الخارجي بالضبط؟

التقييم الخارجي هو تقييم تفصيلي يجريه أخصائي مؤهل لا يعمل داخل المدرسة. تم تصميمه لفهم كيفية تعلم الطفل أو تواصله أو سلوكه أو إدارته لعواطفه بشكل أفضل، خاصة عندما لا يكون الدعم المدرسي وحده كافياً.

في دبي، يجب أن يكون هؤلاء المهنيون مرخصين من قبل هيئة صحة دبي (DHA) أو هيئة تنمية المجتمع (CDA). اعتماداً على احتياجات الطفل، قد يشمل ذلك:

الأخصائيون النفسيون: الذين يقيمون التعلم والتفكير والرفاهية العاطفية.

أخصائيو النطق واللغة: الذين يركزون على التواصل وتطوير اللغة.

الأخصائيون المهنيون (العلاج الوظيفي): الذين يدعمون المهارات الحركية والتنسيق والأداء اليومي.

الأطباء النفسيون: وهم أطباء بشريون قادرون على تقييم الصحة العقلية ووصف الأدوية إذا لزم الأمر.

الهدف ليس "تسمية" الطفل بلقب معين، بل اكتساب الوضوح لتقديم الدعم الصحيح في المدرسة والمنزل.

2. متى قد يحتاج الطفل إلى تقييم خارجي؟

لا توصي المدارس بالتقييمات الخارجية بسهولة، وعادة ما يتم النظر فيها عندما:

يستمر الطفل في مواجهة صعوبات رغم الدعم الإضافي داخل الفصل.

تظهر الصعوبات في أكثر من مجال (مثل التعلم والانتباه والتواصل والسلوك).

تكون هناك حاجة لاستكشاف تشخيص محتمل مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)، أو عسر القراءة (Dyslexia)، أو التوحد، أو القلق.

يرغب أولياء الأمور والمعلمون في وضع خطة طويلة الأمد وأكثر وضوحاً لدعم الطفل بفعالية.

بالنسبة للعديد من العائلات، يمكن أن يكون التقييم نقطة تحول تساعدهم على فهم أسلوب تعلم طفلهم ونقاط قوته وتحدياته.

ابقوا على اطلاع بأحدث الأخبار. تابعوا صحيفة الخليج تايمز على قنوات واتساب.

3. ما هي العملية المتدرجة التي يجب على المدارس اتباعها؟

تؤكد إرشادات هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن التقييمات يجب أن تتم فقط بعد الملاحظة الدقيقة والدعم داخل المدرسة. إليك سير العملية عادةً:

الخطوة 1: ملاحظة مصدر قلق: قد يلاحظ المعلم أن الطفل يجد صعوبة في التعلم أو السلوك أو التفاعل الاجتماعي أكثر من المتوقع.

الخطوة 2: التقييم داخل المدرسة: يقوم فريق الدمج بمراقبة الطفل، وقد يستخدم تقييمات مدرسية بسيطة، ويتم دعوة الأهل لمشاركة وجهة نظرهم.

الخطوة 3: دعم إضافي في المدرسة: قبل أي إحالة خارجية، تجرب المدارس استراتيجيات إضافية (مثل وقت إضافي، أو تعليمات معدلة) ومراقبة النتائج لعدة أسابيع.

الخطوة 4: مراجعة رسمية: إذا استمرت التحديات، قد يوصى بتقييم خارجي مع إشراك الأهل بشكل كامل في سبب اقتراح هذه الخطوة.

الخطوة 5: موافقة ولي الأمر والتخطيط: تشرح المدرسة الغرض والعملية والتكاليف المحتملة. الموافقة الخطية من ولي الأمر إلزامية، ولهم الكلمة الأخيرة دائماً.

الخطوة 6: الإحالة إلى أخصائي مرخص: قد تساعد المدرسة في تحديد مهني مرخص ومشاركة السجلات المدرسية ذات الصلة لتجنب الاختبارات غير الضرورية.

الخطوة 7: التقييم والتقرير: بمجرد الانتهاء، يتمت مشاركة التقرير مع الأهل والمدرسة، ويُعقد اجتماع مشترك لتحديث "خطة التعليم الفردية" (IEP).

الخطوة 8: الدعم المستمر والمراجعة: يتم مراجعة استراتيجيات الدعم وتعديلها بانتظام مع إبقاء الأهل جزءاً من عملية صنع القرار.

4. ماذا يجب أن يتوقع أولياء الأمور خلال هذه الرحلة؟

أولياء الأمور ليسوا مجرد مراقبين، بل هم شركاء، ويمكنهم توقع ما يلي:

المشاركة منذ المراحل المبكرة.

تواصل واضح وفي الوقت المناسب.

إعطاء موافقة خطية مستنيرة قبل أي تقييم.

المساهمة في اختيار الأخصائي.

فهم التكاليف مسبقاً.

تلقي تحديثات منتظمة عن التقدم.

5. ماذا لو لم يوافق أولياء الأمور على التقييم؟

لأولياء الأمور الحق في رفض الموافقة. ومع ذلك، إذا اعتقدت المدرسة أن الطفل لديه احتياجات كبيرة لم تتم تلبيتها ولا يمكن تقديم الدعم المناسب دون تقييم، فيجب عليها رفع الأمر إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) لطلب مزيد من التوجيه. صُممت هذه الخطوة لحماية حق الطفل في الحصول على الدعم، وليس لتجاوز سلطة الوالدين.

6. ماذا لو لم تتبع المدرسة العملية الصحيحة؟

هناك حقوق غير قابلة للتفاوض:

يجب إشراك الوالدين في جميع القرارات.

يجب أن يعتمد الدعم على الاحتياجات، وليس فقط على التشخيص.

لا يمكن إجراء تقييم خارجي بدون موافقة خطية. إذا استمرت المخاوف، ابدأ بالتحدث إلى رئيس قسم الدمج أو مدير المدرسة. وإذا ظل الأمر دون حل، يمكن التواصل مع info@khda.gov.ae.

7. من يمكنه الاطلاع على تقرير تقييم الطفل؟

السرية جزء أساسي من الإرشادات. يجب على المدارس:

تخزين التقارير بشكل آمن مع تقييد الوصول إليها.

طلب إذن الوالدين قبل مشاركة التقارير خارج المدرسة (باستثناء الجهات الرسمية مثل KHDA أو DHA أو CDA).

مشاركتها فقط مع الموظفين الذين يدعمون الطفل مباشرة.

8. لماذا يهم هذا الأمر؟

تعكس الإرشادات الجديدة تحولاً أوسع في إطار التعليم الدامج في دولة الإمارات؛ حيث تنص قوانين الدولة ودبي بوضوح على أن الاختلافات في التعلم يجب ألا تكون أبداً عائقاً أمام التعليم. التركيز الآن ينصب على فهم كل طفل، لا تعريفه بمسمى أو تشخيص.

مقترحات لعناوين رشيقة ومميزة: