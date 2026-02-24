خارطة طريق أكاديمية لـ 3 سنوات.. الإمارات توحد تقويم المدارس والجامعات حتى 2029

تم الكشف عن التقويم الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في الإمارات يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من اتخاذ وزارة التربية والتعليم في الإمارات خطوة مماثلة بخصوص المدارس الحكومية والخاصة.

وفي بيان، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الكشف عن التقويم الأكاديمي للسنوات: 2026-2027، 2027-2028 و 2028-2029 يدعم توحيد التقويم الأكاديمي عبر المدارس ومؤسسات التعليم العالي. وينطبق ذلك على جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية والخاصة في الإمارات، مع السماح للفروع الجامعية الدولية بمواءمة تواريخ بدء وانتهاء سنتها الأكاديمية مع تقويمات جامعاتها الأم.

يتضمن نظرة عامة على التقويم للسنوات الأكاديمية الثلاث القادمة تواريخ الإجازات الشتوية والصيفية والفصول الصيفية.

2026-2027

تبدأ السنة الأكاديمية في 31 أغسطس 2026.

تمتد الإجازة الشتوية من 21 ديسمبر 2026 حتى 1 يناير 2027، مع استئناف الدراسة في 4 يناير 2027.

تكون إجازة الربيع من 5 أبريل إلى 9 أبريل 2027.

تتضمن السنة الأكاديمية فصلاً صيفياً من 24 مايو إلى 2 يوليو 2027 وتنتهي في 2 يوليو 2027.

2027-2028

تبدأ السنة الأكاديمية في 30 أغسطس 2027.

تمتد الإجازة الشتوية من 20 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2027، مع استئناف الدراسة في 3 يناير 2028.

من المقرر أن تكون إجازة الربيع من 27 مارس إلى 31 مارس 2028.

سيكون هناك فصل صيفي من 22 مايو إلى 30 يونيو 2028، وتنتهي السنة الأكاديمية في 30 يونيو 2028.

2028-2029

تبدأ السنة الأكاديمية في 28 أغسطس 2028.

تبدأ عطلة الشتاء من 18 ديسمبر حتى 29 ديسمبر 2028، وتستأنف الفصول الدراسية في 2 يناير 2029.

تكون عطلة الربيع من 26 مارس إلى 30 مارس 2029.

يتضمن العام الأكاديمي فصلًا صيفيًا من 21 مايو إلى 29 يونيو 2029 وينتهي في 29 يونيو 2029.

وأكدت الوزارة أن التقويم الجديد يخصص 16 أسبوعًا تدريسيًا للفصل الدراسي الأول، و17 أسبوعًا للفصل الدراسي الثاني، وستة أسابيع للفصل الصيفي، باستثناء العطلات الرسمية والإجازات من إجمالي أسابيع التدريس.

كما يضمن "إطارًا أكاديميًا متوازنًا ومنظمًا يوزع فترات الدراسة والإجازات بالتساوي، مما يعزز تعلم الطلاب’ وتجربتهم الأكاديمية الشاملة، ويدعم رؤية أوسع لتعزيز جودة واستقرار وكفاءة منظومة التعليم العالي."