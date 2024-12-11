خاتم "تانجيم": أناقة وأمان في حمل الأصول الرقمية
أصبح خاتم "تانجيم" (Tangem) الجديد حديث عشاق العملات الرقمية، والذي يتيح لهم حمل عملة البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية بكل أناقة على أصابعهم. وقد بيعت منه أكثر من 10,000 قطعة منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، ليصبح بذلك أول محفظة رقمية على شكل خاتم في العالم.
وقالت "آنا جاكوبسون"، مسؤولة النمو والمجتمع في "تانجيم": "شهد هذا المنتج إقبالاً عالمياً واسعاً، حيث نفدت الدفعة الأولى المكونة من 10,000 خاتم في وقت قياسي، وتلتها نفاذ العديد من المقاسات من الدفعة الثانية عبر الموقع الإلكتروني. هذا، ومن المتوقع وصول الدفعة الثالثة في فبراير".
وأشارت "جاكوبسون" إلى أن العديد من العملاء يعتزمون استخدام هذا الخاتم للتقدم لخطبة شريكات حياتهم، فهو رمز معاصر للالتزام، يجمع بين العملية والمتانة مع الأناقة في حمل الأصول الرقمية. وأضافت: "أخبرنا العديد من الأشخاص برغبتهم في استخدامه لطلب الزواج، لكننا لم نتلقّ بعد صوراً لهذه اللحظات الخاصة".
وقد تم صنع خاتم "تانجيم" من سيراميك الزركونيا شديد التحمل، وهي مادة خفيفة الوزن مقاومة للخدوش والغبار والماء ودرجات الحرارة العالية، مما يجعله مثالياً للارتداء اليومي. ووفقاً للشركة، تأتي شريحة الخاتم مع ضمان لمدة 25 عاماً.
كيف يعمل؟
تم طرح مجموعة الخواتم، التي تتكون من خاتم واحد وبطاقتين، بسعر 475 درهماً إماراتياً خلال مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي انطلق في أبوظبي يوم الاثنين، وهو ما يمثل خصماً بنسبة 20% على سعر السوق. وقالت "داريا بيستروفا"، رئيسة التسويق في الشركة: "تضمن تقنية النسخ الاحتياطي الذكية وخيار عبارة البذور (عبارة الاسترداد السرية) أعلى مستويات الحماية للأصول الرقمية من الضياع أو السرقة، كما تتيح سهولة الوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم والعملات المشفرة الأخرى أثناء التنقل دون الحاجة إلى كابلات أو بطاريات أو شواحن".
تولد الشريحة المدمجة في الخاتم مفتاحاً خاصاً عشوائياً أثناء التنشيط، مما يضمن عدم تعرضه لأي تهديدات. ويخزن هذا المفتاح الخاص على الخاتم وبطاقتي "تانجيم" دون أية نسخ أخرى في أي مكان أو زمان. وتجدر الإشارة إلى أن تنشيط النسخ الاحتياطي الذكي لا يمكن إجراؤه إلا مرة واحدة فقط دون إمكانية التعديل لاحقاً.
يتيح الخاتم لمستخدميه الوصول إلى محافظهم الرقمية بمجرد نقره بسيطة على هواتفهم، مما يمكنهم من إرسال واستقبال وشراء ونقل وتبادل آلاف العملات الرقمية والرموز، بالإضافة إلى "التبادل غير المركزي" (DeFi) و"التطبيقات غير المركزية" (dApps) و"الرموز غير القابلة للاستبدال" (NFTs). وقد تم تزويد الخاتم بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يضمن اتصالاً سلساً بالهواتف الذكية المتوافقة. ولضمان أقصى درجات الأمان، يجب إزالة الخاتم من الإصبع والنقر على الهاتف للوصول إلى المحفظة.