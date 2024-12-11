خاتم "تانجيم": أناقة وأمان في حمل الأصول الرقمية

تم طرح مجموعة الخواتم، التي تتكون من خاتم واحد وبطاقتين، بسعر 475 درهماً إماراتياً خلال مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي انطلق في أبوظبي يوم الاثنين، وهو ما يمثل خصماً بنسبة 20% على سعر السوق. وقالت "داريا بيستروفا"، رئيسة التسويق في الشركة: "تضمن تقنية النسخ الاحتياطي الذكية وخيار عبارة البذور (عبارة الاسترداد السرية) أعلى مستويات الحماية للأصول الرقمية من الضياع أو السرقة، كما تتيح سهولة الوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم والعملات المشفرة الأخرى أثناء التنقل دون الحاجة إلى كابلات أو بطاريات أو شواحن".