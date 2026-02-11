"حي دبي للذهب": حيث تلتقي الفخامة بالأرقام القياسية

أصبح لدبي الآن "موطن للذهب"؛ وهو حي صُمم خصيصاً ليجمع منظومة الذهب والمجوهرات بأكملها، بدءاً من سبائك الذهب وتجارة الجملة وصولاً إلى التجزئة والاستثمار، وكل ذلك تحت سقف واحد. يجمع "حي دبي للذهب" بين التجار، والمستثمرين، والعلامات التجارية العالمية، والمتسوقين في مركز موحد.

ما هو "حي دبي للذهب" تحديداً؟

هو وجهة متكاملة صُممت لجمع كافة مفاصل قطاع الذهب والمجوهرات في موقع واحد، ويشمل ذلك:

مجوهرات التجزئة.

تجارة السبائك.

أنشطة تجارة الجملة.

الخدمات المتعلقة بالاستثمار.

المجوهرات التقليدية والمصممة حسب الطلب.

هل يقتصر الحي على بيع الذهب فقط؟

لا. على الرغم من اسمه، يضم الحي مزيجاً أوسع من فئات التجزئة ونمط الحياة، فإلى جانب الذهب والمجوهرات، ستجد:

الألماس والأحجار الكريمة.

مجموعات الساعات الفاخرة.

منافذ الأزياء و"اللايف ستايل".

العطور ومستحضرات التجميل.

ماذا ستجد هناك أيضاً؟

بعيداً عن التجارة، يتم تطوير الحي كوجهة سياحية وحيوية تضم:

خيارات الطعام: مقاهٍ، مطاعم وجبات سريعة، ومطاعم فاخرة.

قطاع الضيافة: أكثر من 1,000 غرفة فندقية موزعة على 6 فنادق لخدمة الزوار الدوليين وشركاء التجارة.

ما هي قصة "شارع الذهب" (Gold Street)؟

يعد "شارع الذهب" أحد أكثر العناصر إثارة في المشروع، حيث يوصف بأنه أول شارع في العالم يُبنى باستخدام الذهب. وبينما سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل على مراحل، يهدف هذا المعلم ليكون نقطة جذب سياحية كبرى وعلامة بصرية فارقة في المنطقة.

ما هو حجم الحي؟

يضم "حي دبي للذهب" أكثر من 1,000 متجر تجزئة. وتشمل القائمة علامات تجارية كبرى مثل: "جوهرة للمجوهرات"، "مالابار للذهب والألماس"، "الرميزان"، و"تانيشك". كما أعلنت مجموعة "جوي ألو كاس" عن خطط لافتتاح متجر رئيسي بمساحة 24,000 قدم مربعة، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر لها في الشرق الأوسط.

ما هي أوقات العمل؟

يعمل "حي دبي للذهب" طوال أيام الأسبوع (من الإثنين إلى الأحد) من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، وفقاً للمعلومات المنشورة على موقعه الرسمي.