حي الشارقة للإبداع تعزيز للفنون والتصميم والابتكار

"تربط الباحات والساحات بين الداخل والخارج، كما أن معالجة الضوء تركز على التأمل والإبداع، فضلاً عن الارتباط المتكامل بين المكونات المختلفة وسكانها، وهي مساحات تشجع التفاعل بين التصميم والفن والحرفية، وهي مفتوحة للحرية الإبداعية. وهو اقتراح يحتفظ بالتجربة غير الملموسة، حيث يمكن للأجواء والوقت والذاكرة أن توقظ الإبداع الجماعي."