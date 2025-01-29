حي الشارقة للإبداع تعزيز للفنون والتصميم والابتكار
كشفت إمارة الشارقة يوم الاثنين عن مبادرة ثقافية جديدة، تحمل اسم "حي الشارقة للإبداع"، حيث تهدف المبادرة إلى تصميم حيّ يعتبر بمثابة منصة ديناميكية للفنانين والمبدعين والمثقفين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها لعرض مواهبهم وتبادل الأفكار.
تم تصميم مشروع "حي الشارقة للإبداع" من قبل شركة Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha تالير دي أركويتيكتورا - ماوريسيو روتشا” المعمارية الحائزة على الجوائز بالتعاون مع دانييل روسو، ومن المتوقع أن يصبح مشروع "حي الشارقة للإبداع" مركزاً نابضاً بالحياة للإبداع والابتكار.
ويتمتع الحي الإبداعيّ بموقع استراتيجي في قلب الشارقة، بالقرب من مؤسسات رئيسية مثل بيت الحكمة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومنتزه الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسيشكّل مساحة تجمع المبتكرين والمبدعين.
يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر مرسوماً أميريّاً يقضي بإنشاء الحي وتعيين الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون لقيادة المشروع.
المكونات الرئيسية لـ "حي الشارقة للإبداع"
وسيضم المشروع العديد من المبادرات الرئيسية المصممة لدعم المجالات الفنية المتنوعة. ومن أبرز هذه المبادرات مجموعة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وهو متحف يعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية والتحف التاريخية من المجموعة الشخصية للشيخة جواهر، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.
ومن بين العناصر الأخرى التي يضمها المتحف أرشيف القاسمي الذي سيكرم إرث الشيخ الراحل خالد القاسمي، مؤسس ومصمم علامة الأزياء التجارية "قاسمي" التي تتخذ من لندن مقرّاً لها. ويهدف هذا أيضاً إلى تشجيع الجيل القادم من مصمّمي الأزياء على استخدام الملابس كوسيلة للحوار الثقافي.
ويعد مختبر الشارقة للأزياء حجر الزّاوية الآخر في مركز الشارقة للجودة، والذي سيوفر للمصممين المحليين إمكانية الوصول إلى مرافق عالمية المستوى، بما في ذلك الآلات المتقدمة والابتكار التكنولوجي لتطوير نماذج أولية للأزياء، وإنشاء أنماط رقمية، وإنتاج نماذج أولية تلبي معايير التصنيع العالمية.
كما يضمّ المشروع "متحف إرثي"، أحد مشاريع مجلس إرثي للحرف المعاصرة، إذ يهدف إلى تعزيز الحرف الإماراتية والإقليمية من خلال تمكين النساء ذوات الخبرات الحرفية التقليدية.
وبالنسبة للمهتمين بالابتكار في التصميم، سيوفر مركز الشّارقة للتصميم مرافق لإنشاء النماذج الأولية والتصميم من خلال الأعمال الخشبية والسيراميك والأعمال المعدنية والمنسوجات وتصميم المجوهرات، ومرافق إضافية لإتقان التصميم من خلال المحادثة والتجريب، بما في ذلك المجوهرات الفاخرة والعناصر الفنية الأخرى. ستعزز هذه المساحة إتقان التصميم من خلال التعاون والتجريب والتبادل الإبداعي النابض بالحياة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون مدرسة L'ÉCOLE لفنون المجوهرات، التي تدعمها فان كليف آند آربلز، الأولى من نوعها في الشارقة والثانية في الشرق الأوسط. وستقدم المدرسة دورات وموارد لتوسيع المعرفة حول ثقافة المجوهرات، وخاصة ركائزها الثلاثة: تاريخ الفن، والخبرة، وعالم الأحجار الكريمة. كما ستكون المكتبة مفتوحة للزوار والباحثين، مما يجعل نشر فنون المجوهرات والمعرفة على نطاق دولي.
رؤية مستدامة للمستقبل
يعكس تصميم مشروع "حي الشارقة للإبداع" الاستدامة، مع التركيز على دمج البيئات الطبيعية والبنائية. يتضمن تصميم المشروع مساحات خضراء ومباني مترابطة ومناطق تركز على المجتمع مثل المقاهي والمطاعم ومساحات العمل المشترك، وكل ذلك يساهم في خلق جو محفز للتبادل الثقافي.
وقد عبّر ماوريسيو روشا، كبير المهندسين المعماريين في شركة تالير دي أركويتيكتورا، عن رؤيته للمساحة: "نتصور الحي الإبداعي في الشارقة كقلعة منغمسة في مشهد طبيعي ذي تضاريس وطبيعة معقدة. تتقاطع المباني مع بعضها البعض لخلق تجربة مكانية أساسية للمشروع."
"تربط الباحات والساحات بين الداخل والخارج، كما أن معالجة الضوء تركز على التأمل والإبداع، فضلاً عن الارتباط المتكامل بين المكونات المختلفة وسكانها، وهي مساحات تشجع التفاعل بين التصميم والفن والحرفية، وهي مفتوحة للحرية الإبداعية. وهو اقتراح يحتفظ بالتجربة غير الملموسة، حيث يمكن للأجواء والوقت والذاكرة أن توقظ الإبداع الجماعي."
وأعربت الشّيخة حور القاسمي، رئيس مؤسّسة الشّارقة للفنون، رئيس مجلس إدارة حي الشارقة للإبداع، عن تفاؤلها بالمشروع قائلة: "نحن متحمّسون للكشف عن حيّ الشّارقة للإبداع، وهو المشروع الذي نعتقد أنه سيكون إضافة مناسبة للمشهد الثقافي الغني في إمارتنا. ونتصوره كمركز مزدهر للإبداع والابتكار والتعبير الفني، مستوحى من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي".
وأضافت الشيخة حور: "لقد اخترنا شركة تالير دي أركويتيكتورا - ماوريسيو روتشا، بالتعاون مع دانييل روسو، لتصميم الحي الإبداعي في الشارقة. إن خبرتهم في تصميم المتاحف والبنية التحتية العامة، إلى جانب فلسفتهم التصميمية، تتماشى مع رؤيتنا لإنشاء مركز للإبداع والحوار والتعاون".
دور البيئة
تم تعيين شركة بيئة، الشركة الرائدة في مجال الحلول المستدامة في الشرق الأوسط، كقائد استراتيجي ومدير مشروع "حي الشارقة للإبداع".
وأكد خالد الحريمل الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيئة: "إننا نعمل على توسيع آفاقنا في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات، بهدف دمج الإبداع والابتكار في عملياتنا بينما نعمل على صياغة مستقبل مستدام".
وأضاف أن هدفنا لا يقتصر على بناء مساحة فحسب، بل خلق مركز نابض بالحياة يعزز مكانة الشارقة كمركز مميز للثقافة والإبداع.
ستتعاون شركة بيئة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتدمج الممارسات المستدامة، وتستخدم التقنيات المبتكرة لضمان أن يكون مشروع "حي الشارقة للإبداع" مسؤولاً بيئياً وذات أهمية ثقافية.
وستشرف الشركة على تطوير المشروع من مرحلة الفكرة حتى الانتهاء منه، مما يساعد في تشكيل "حي الشارقة للإبداع" ليصبح معلماً للإبداع والاستدامة.