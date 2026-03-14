حيوانات أليفة بالإمارات تدفع ثمن التوترات الإقليمية

قالت مجموعات رعاية الحيوان والأطباء البيطريون في الإمارات إنهم تلقوا عددًا من الطلبات من السكان الذين يطلبون المساعدة بشأن الحيوانات الأليفة، حيث دفعت التوترات الإقليمية بعض الأشخاص إلى السفر أو إعادة النظر في خططهم.

قال المنقذون إنه في بعض الحالات، تُركت الحيوانات الأليفة وراء أصحابها الذين استعدوا لمغادرة البلاد، بينما أبلغ الأطباء البيطريون عن تلقيهم استفسارات حول القتل الرحيم لحيوانات كانت بصحة جيدة بخلاف ذلك.

وفقًا لمنقذة الحيوانات تشيكو سينغ، يبدو أن الوضع مرتبط بعدم اليقين في السفر بعد أن أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها وسط تصاعد التوترات المتعلقة بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

“عندما يصاب الناس بالذعر، يفكرون أولاً في سلامتهم الفورية ولوجستيات السفر،” قالت. “لسوء الحظ، تصبح الحيوانات الأليفة مسؤولية معقدة بسبب الأوراق والقيود الجوية والتكاليف. لذلك، يتخذ بعض الناس قرارًا فظيعًا بتركها وراءهم.”