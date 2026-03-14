حيوانات أليفة بالإمارات تدفع ثمن التوترات الإقليمية

قالت مجموعات رعاية الحيوان والأطباء البيطريون في الإمارات إنهم تلقوا عددًا من الطلبات من السكان الذين يطلبون المساعدة بشأن الحيوانات الأليفة، حيث دفعت التوترات الإقليمية بعض الأشخاص إلى السفر أو إعادة النظر في خططهم.
قال المنقذون إنه في بعض الحالات، تُركت الحيوانات الأليفة وراء أصحابها الذين استعدوا لمغادرة البلاد، بينما أبلغ الأطباء البيطريون عن تلقيهم استفسارات حول القتل الرحيم لحيوانات كانت بصحة جيدة بخلاف ذلك.
وفقًا لمنقذة الحيوانات تشيكو سينغ، يبدو أن الوضع مرتبط بعدم اليقين في السفر بعد أن أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها وسط تصاعد التوترات المتعلقة بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
“عندما يصاب الناس بالذعر، يفكرون أولاً في سلامتهم الفورية ولوجستيات السفر،” قالت. “لسوء الحظ، تصبح الحيوانات الأليفة مسؤولية معقدة بسبب الأوراق والقيود الجوية والتكاليف. لذلك، يتخذ بعض الناس قرارًا فظيعًا بتركها وراءهم.”
قالت إن لديها 48 ساعة فقط لنقل كلبين، لابرادور شوكولاتة وجولدن ريتريفر، بعد أن استعد أصحابهما لمغادرة البلاد.
“مما نراه في مجتمع الإنقاذ، كانت هناك المزيد من حالات التخلي عن الحيوانات الأليفة أو حاجتها إلى النقل،” قالت. “إنه أمر مفجع لأن الحيوانات الأليفة تعتمد كليًا على أصحابها من أجل السلامة والرعاية.”
ومع ذلك، أشارت أيضًا إلى أن العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة يبذلون جهودًا كبيرة لضمان سفر حيواناتهم معهم.
“بعض أصحاب الحيوانات الأليفة مستعدون لدفع آلاف الدراهم لنقل حيواناتهم الأليفة على متن طائرة خاصة معهم،” قالت. “هناك بعض أصحاب الحيوانات الأليفة المحبين والمسؤولين للغاية.”
منذ بداية التوترات الإقليمية، اختار بعض السكان السفر إلى بلدانهم الأصلية، خاصة مع البداية المبكرة لعطلة الربيع ومع تقديم العديد من الشركات خيارات العمل من المنزل. بينما سافر البعض لفترات قصيرة، اختار آخرون إقامات أطول.
قال بعض الأطباء البيطريين إنهم تلقوا مكالمات من أصحاب الحيوانات الأليفة يستكشفون خيارات لحيواناتهم الأليفة قبل السفر.
“تلقينا الكثير من المكالمات في الأيام القليلة الأولى، حتى أن البعض طلب منا قتل حيواناتهم الأليفة لأن المالك كان سيغادر،” قال الدكتور كمال عادل، جراح في عيادة كابيتال البيطرية في أبو ظبي. “رفضنا طلباتهم لأننا لن نقتل حيوانًا سليمًا لمجرد أن صاحبه يشعر بالذعر دون داعٍ.”
بدأ حاريش ماتابونو، المقيم في دبي، مجموعة لرعاية الحيوانات الأسبوع الماضي بعد علمه أن بعض أصحاب الحيوانات الأليفة المسافرين إلى الخارج كانوا يبحثون عن منازل مؤقتة لحيواناتهم الأليفة.
“لقد بدأت مجموعة على WhatsApp وكنا نستقبل العديد من القطط والكلاب للرعاية،” قال.
وقال إن العديد من الطلبات بدت مدفوعة بالخوف بدلاً من الضرورة. “لقد عشت في الإمارات العربية المتحدة لمدة 16 عامًا ورأيت كيف اهتم القادة هنا بالناس،” قال. “أعلم أننا بأمان هنا.”
في رأس الخيمة، تقود المغنية الإيطالية الفنزويلية الشابة سارة آر جاي أيضًا منصة رقمية مصممة لتنسيق جهود إنقاذ الحيوانات في حالات الطوارئ. لقد صممت نموذجًا أوليًا للمنصة تسمى strayspotter.com والتي ستوفر تحديد الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي ونظام تنبيه آلي، والذي سيرسل تنبيهًا إلى جميع المستخدمين المسجلين في دائرة نصف قطرها 50 كيلومترًا لتلقي إشعار حول أي حالات جديدة. وقالت إنها تأثرت بمحنة الحيوانات المهجورة وتبحث عن دعم لجعل تطبيقها حقيقة واقعة.
وفقًا لسينغ، أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة بين بعض المالكين هو أنه يمكنهم القيادة بسهولة إلى البلدان المجاورة مثل عمان أو المملكة العربية السعودية مع حيواناتهم الأليفة.
“يعتقد العديد من المالكين أن عبور الحدود إلى بلدان أخرى مع الحيوانات الأليفة أمر بسيط، ولكن في الواقع هناك متطلبات صارمة،” قالت. “يجب أن تكون الحيوانات الأليفة مزودة بشريحة إلكترونية، ومطعمة، وأن يكون لديها تصاريح تصدير واستيراد، وأن تحصل على شهادة صحية حكومية قبل السفر بوقت قصير. بالنسبة لبعض الوجهات مثل المملكة المتحدة، تتطلب الحيوانات الأليفة أيضًا اختبارات الأجسام المضادة لداء الكلب (المعايرة)، والتي قد تستغرق أسابيع أو شهورًا قبل السماح بالسفر.”
وقالت إن بعض المالكين يدركون هذه المتطلبات فقط عندما يصلون إلى الحدود أو عندما ترفض شركات الطيران النقل، مما يجعل السفر مع الحيوانات الأليفة أكثر تعقيدًا وتكلفة. وأضافت أنه بينما الخوف خلال الأوقات العصيبة أمر مفهوم، فإن التخلي عن الحيوانات الأليفة يجب ألا يكون الحل أبدًا.
“الحيوان الأليف مسؤولية مدى الحياة، وليس شيئًا يمكن التخلي عنه عندما يصبح السفر معقدًا،” قالت. “هناك خدمات نقل وملاجئ وشبكات إنقاذ يمكن أن تساعد المالكين في إيجاد حلول آمنة لحيواناتهم الأليفة إذا كانوا لا يستطيعون اصطحابها حقًا.”