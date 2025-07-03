حين تصبح العدسة ذهباً وإرث الصورة خالداً في ذاكرة رأس الخيمة

القصة التالية مستوحاة من ذكريات أمينة محمد النمر وباسم محمد النمر، أبناء المرحوم محمد عبد الله النمر، الذي توفي في 26 أبريل 1990.

قبل أن تضيء الكهرباء شوارع رأس الخيمة، وقبل أن تحمل جوازات السفر الصور، وقبل أن تحمل الاستوديوهات الأسماء، كان هناك رجل واحد خلف العدسة: محمد عبدالله النمر.

كان النمر صائغ ذهب سابقًا من مدينة الإحساء في المملكة العربية السعودية، ثم أصبح أول مصور محترف في رأس الخيمة، وهو الرجل الذي أعطى الهوية لشعبها، صورة واحدة في كل مرة.

وُلد محمد عبد الله النمر عام ١٩٠٨، وبدأ حياته العملية صائغًا شابًا للذهب والفضة. لكن طموحه سرعان ما دفعه إلى ما هو أبعد من تجارة المعادن الثمينة. في السادسة عشرة من عمره، متزوجًا حديثًا، مليئًا بالعزيمة، غادر الأحساء بحثًا عن فرصة. أخذته رحلته على ظهر جمل عبر قطر، ثم عبر البحر، متحديًا العواصف حتى وصل إلى جزيرة دلما، ثم إلى رأس الخيمة، حيث سيبدأ فصلًا جديدًا من حياته.

في البداية، استأنف عمله في صياغة الذهب. ولكن عندما حظرت حكومة رأس الخيمة استخراج الذهب من المناطق الساحلية، بما في ذلك موقع المطاف الذي كان مزدهرًا في السابق، سارع النمر إلى تغيير مساره. دخل تجارة المواد الغذائية، وسرعان ما أدت موثوقيته واهتمامه الدقيق بالتفاصيل إلى تعيينه من قبل المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة من عام ١٩٤٨ حتى وفاته عام ٢٠١٠، كاتبًا رسميًا لتصاريح السفر في الإمارة.

لم تكن علاقته بالشيخ صقر مبنية على الخدمة فحسب، بل على الثقة والاحترام المتبادلين. وتوسعت مهام النمر لتشمل كتابة جوازات السفر والموافقة عليها، وتوثيق الحوادث، ودعم البنية التحتية المدنية. وقد مُنح وصولاً نادرًا إلى مناطق حساسة، بما في ذلك الحصن القديم حيث كانت تُختم الوثائق الرسمية.

في أوائل الثلاثينيات من عمره، واستجابةً للحاجة المتزايدة لصور الهوية الرسمية، أرسل الشيخ صقر النمر شخصيًا إلى دبي للتدرب على يد عبد الله قمبر، المصور المحترف الوحيد في المنطقة آنذاك. بعد ستة أيام فقط من التدريب المكثف، عاد بكاميرا وهدف. ووفقًا لابنته، أمينة محمد النمر: "كان والدي مثالًا يُحتذى به للرجل المسؤول، مؤتمنًا على وجوه الناس ووثائقهم الرسمية، وتحمل هذه المسؤولية بأمانة وهدوء وكرامة".

وبعد عودته بفترة وجيزة، طلب النمر كاميرته الأولى من الكويت، ودفع 1200 روبية، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، ويعادل تقريبًا 51 درهمًا إماراتيًا اليوم.

افتتح استوديو العروبة في جلفار، أول استوديو تصوير فوتوغرافي في رأس الخيمة. كان الاستوديو حيويًا للغاية في تطوير المدينة، لدرجة أنه زُوّد بأول عداد كهرباء مخصص في الإمارة لتشغيل معداته الفوتوغرافية.