حين تصبح العدسة ذهباً وإرث الصورة خالداً في ذاكرة رأس الخيمة

القصة التالية مستوحاة من ذكريات أمينة محمد النمر وباسم محمد النمر، أبناء المرحوم محمد عبد الله النمر، الذي توفي في 26 أبريل 1990.
قبل أن تضيء الكهرباء شوارع رأس الخيمة، وقبل أن تحمل جوازات السفر الصور، وقبل أن تحمل الاستوديوهات الأسماء، كان هناك رجل واحد خلف العدسة: محمد عبدالله النمر.
كان النمر صائغ ذهب سابقًا من مدينة الإحساء في المملكة العربية السعودية، ثم أصبح أول مصور محترف في رأس الخيمة، وهو الرجل الذي أعطى الهوية لشعبها، صورة واحدة في كل مرة.
وُلد محمد عبد الله النمر عام ١٩٠٨، وبدأ حياته العملية صائغًا شابًا للذهب والفضة. لكن طموحه سرعان ما دفعه إلى ما هو أبعد من تجارة المعادن الثمينة. في السادسة عشرة من عمره، متزوجًا حديثًا، مليئًا بالعزيمة، غادر الأحساء بحثًا عن فرصة. أخذته رحلته على ظهر جمل عبر قطر، ثم عبر البحر، متحديًا العواصف حتى وصل إلى جزيرة دلما، ثم إلى رأس الخيمة، حيث سيبدأ فصلًا جديدًا من حياته.
في البداية، استأنف عمله في صياغة الذهب. ولكن عندما حظرت حكومة رأس الخيمة استخراج الذهب من المناطق الساحلية، بما في ذلك موقع المطاف الذي كان مزدهرًا في السابق، سارع النمر إلى تغيير مساره. دخل تجارة المواد الغذائية، وسرعان ما أدت موثوقيته واهتمامه الدقيق بالتفاصيل إلى تعيينه من قبل المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة من عام ١٩٤٨ حتى وفاته عام ٢٠١٠، كاتبًا رسميًا لتصاريح السفر في الإمارة.
لم تكن علاقته بالشيخ صقر مبنية على الخدمة فحسب، بل على الثقة والاحترام المتبادلين. وتوسعت مهام النمر لتشمل كتابة جوازات السفر والموافقة عليها، وتوثيق الحوادث، ودعم البنية التحتية المدنية. وقد مُنح وصولاً نادرًا إلى مناطق حساسة، بما في ذلك الحصن القديم حيث كانت تُختم الوثائق الرسمية.
في أوائل الثلاثينيات من عمره، واستجابةً للحاجة المتزايدة لصور الهوية الرسمية، أرسل الشيخ صقر النمر شخصيًا إلى دبي للتدرب على يد عبد الله قمبر، المصور المحترف الوحيد في المنطقة آنذاك. بعد ستة أيام فقط من التدريب المكثف، عاد بكاميرا وهدف. ووفقًا لابنته، أمينة محمد النمر: "كان والدي مثالًا يُحتذى به للرجل المسؤول، مؤتمنًا على وجوه الناس ووثائقهم الرسمية، وتحمل هذه المسؤولية بأمانة وهدوء وكرامة".
وبعد عودته بفترة وجيزة، طلب النمر كاميرته الأولى من الكويت، ودفع 1200 روبية، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، ويعادل تقريبًا 51 درهمًا إماراتيًا اليوم.
افتتح استوديو العروبة في جلفار، أول استوديو تصوير فوتوغرافي في رأس الخيمة. كان الاستوديو حيويًا للغاية في تطوير المدينة، لدرجة أنه زُوّد بأول عداد كهرباء مخصص في الإمارة لتشغيل معداته الفوتوغرافية.
في عصرٍ كانت فيه الكهرباء سلعةً نادرة، كانت غرفة تحميض النمر مسرحًا هادئًا للدقة. كان يُحمّض الصور تحت مصباح أحمر أو تحت مظلات من سعف النخيل. في فصول الصيف الحارة، كان يعمل تحت عريش في الحديبة، مستخدمًا مصابيح السيارات لإضاءة العملية. قالت أمينة: "كان يعمل ليلًا نهارًا. كانت العائلة بأكملها تساعد في غلق الأظرف بالنشا، وقص ورق الصور يدويًا، ووضع ملصقات على كل صورة. كان هناك القليل جدًا، لكن كل شيء كان يتم بعناية وكرامة".
رغم رحيل محمد النمر في 26 أبريل/نيسان 1990، صباح عيد الفطر، إلا أن إسهاماته لم تتلاشى، بل ازدادت حضورًا. وقد كُرِّم إرثه خلال أيام رأس الخيمة للتراث العام الماضي، حيث عُرضت 18 صورة من صور جواز سفره الأصلية، مُسلِّطةً الضوء على دوره المحوري في توثيق التاريخ البصري للإمارة.
كان الناس يأتون من رأس الخيمة، وكذلك من أم القيوين والفجيرة وخصب، لالتقاط صورهم. أصبح الرجل الذي يلجأ إليه الناس للحصول على صور جوازات السفر ووثائق الهوية، وحتى تقارير حوادث المرور. قالت أمينة: "لم يفكر يومًا في الربح. كان يتقاضى روبية واحدة مقابل الصورة ويعطي أربع نسخ. ما كان يهمه هو رؤية الرضا على وجوه الناس".
امتدّ تفاني النمر في التفاصيل إلى ما هو أبعد من الاستوديو. فقد أرشف كل صورة بدقة متناهية، مصحوبةً بملاحظات مكتوبة بخط اليد تتضمن الأسماء والتواريخ والأماكن. تتذكر ابنته: "كان دائمًا يقول إن الناس سيعودون يومًا ما إلى أرشيفه. سمعته يقول ذلك لأمي أكثر من مرة. والآن، هذا ما يحدث بالضبط: يكشف التاريخ عن أعماله، تمامًا كما كان الناس يبحثون عن الذهب في المطاف. أتمنى لو كان هنا ليرى أن ما صنعه بعد أن ترك وراءه ذهبًا أصبح أكثر قيمة من الذهب نفسه".
في منزله، مع ست بنات وولدين، بنى حياته الأسرية بنفس العناية التي أولاها لتصويره. قالت أمينة: "لقد بنى حياتنا كما يبني المهندس المعماري الطوب. كل تفصيلة كانت مهمة. كان حنونًا، لكنه بالغ المسؤولية". كما ظلّ متمسكًا بجذوره في الأحساء، يرسل الرسائل والهدايا لأقاربه، معبّرًا دائمًا عن حبه بلفتات صغيرة ومدروسة.
في عام ٢٠١٩، وبعد قرابة ثلاثة عقود من وفاته، أعادت عائلته فتح أرشيفه المحفوظ في صناديق وأظرف، واكتشفت آلاف الصور المحفوظة بعناية، والتي كان العديد منها سليمًا ومُعلّمًا. وبينما تضررت بعض الأفلام السلبية بمرور الزمن، ظلت معظمها صالحة للاستخدام، وتُعدّ كنزًا ثمينًا للذاكرة البصرية للأمة.
اليوم، سار اثنان من أبنائه وثلاثة من أحفاده على خطاه. يقول ابنه باسم محمد النمر: "لم تنتقل المهنة إلينا جميعًا، لكن الشغف انتقل إلينا".
ربما تخلى محمد عبد الله النمر عن الذهب، لكنه في النهاية حافظ على شيءٍ أبقى بكثير. من خلال عدسته، منح هويةً وذكرىً وصوتًا لشعب رأس الخيمة.
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