حين تستيقظ الذاكرة شعراً.. دبي تحتفي بجذور السرد في "مهرجان الآداب"

بالقرب من مياه الخور، فُتحت الأبواب أمام النسخة الثامنة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يستمر من 21 إلى 27 يناير في "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي". وعاد أكبر تجمع أدبي في العالم العربي بأصوات من أكثر من 40 جنسية، لكن حفل افتتاحه ركز على الداخل قبل أن يتطلع إلى الخارج.

تجلت الأمسية كتحية للذاكرة، والتاريخ الشفهي، والطرق التي كانت تنتقل بها القصص عبر المنازل قديماً قبل أن تستقر في المكتبات. وعلى خشبة المسرح، عكست شخصيات وشعراء وفنانون إماراتيون ماضياً مشتركاً حيث كان السرد القصصي ينتقل من قلب إلى قلب، غالباً في الليل، وغالباً دون تدوين، ومع ذلك لم يُنسَ أبداً.

وقبل تمرير الميكروفونات إلى المؤلفين والشعراء والمسؤولين، ملأت الموسيقى المكان مع أداء أوركسترا غرفة الشباب الوطنية وجوقة "ريبتون البرشاء"، ليتم نسج الصوت في ثنايا السرد القصصي. كما أضاف حضور خيالة شرطة دبي وقارعي الطبول الصغار إيقاعاً بصرياً، مما رسخ الأمسية في قيم المجتمع والاستمرارية.