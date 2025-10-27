حيث يلتقي التراث بالحداثة: "عيد الاتحاد" في الإمارات.. احتفال يُلهم الأجيال ويرسخ الانتماء

لأكثر من خمسة عقود، كان الثاني من ديسمبر يوم فخر الإمارات العربية المتحدة، لحظةً للوحدة الوطنية والاحتفال. لكن في السنوات الأخيرة، ربما لاحظتم تغييرًا في الملصقات الرسمية والمقالات الإخبارية وعلى شاشات التلفزيون والإذاعة: ما كان يُسمى سابقًا باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح يُعرف الآن بعيد الاتحاد.
إذن لماذا هذا التحول - ولماذا هو مهم للبلاد؟
"يصادف عيد الاتحاد - اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة - يوم 2 ديسمبر 1971، عندما توحدت الإمارات السبع تحت رؤية وقيادة المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
"إنه أكثر من مجرد عطلة؛ إنه احتفال بوحدة الأمة، والهوية المشتركة، والتقدم، والمستقبل الجماعي"، أوضح عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية في فريق عيد الاتحاد، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز .
عبارة "عيد الاتحاد" تعني حرفيًا الاحتفال بالاتحاد. وأوضح السبوسي أن هذا ليس اسمًا جديدًا، بل هو في الواقع عودة إلى اللقب العربي الأصيل الذي استخدمه مؤسسو الأمة لوصف هذا اليوم.
يُطلق على الاحتفال رسميًا اسم "عيد الاتحاد". وقد أُعيد إطلاق هذا المصطلح قبل احتفال العام الماضي، مؤكدًا هوية الوطن الحقيقية، واضعًا اتحاد الإمارات في صميم الاحتفال، ليس كمسمّى جديد، بل عودةً إلى المسمى الأصيل الذي يعكس روح الوحدة والانتماء.
"من خلال استخدام عيد الاتحاد، تتحدث الدولة بصوت واحد، وتعمل على توحيد اللغة والهوية عبر المؤسسات والشركاء والجمهور، مع ترسيخ احتفالات اليوم في تراث يمتد لقرون ومستقبل مشترك تحت علم واحد."
وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر بالعودة إلى حيث بدأ كل شيء، عندما توحدت الإمارات السبع وأصبحت أمة واحدة.
بالنسبة للسبوسي، "عيد الاتحاد" ليس مجرد تغيير في الاسم؛ بل رسالة. "يعكس عيد الاتحاد روح التكاتف التي شكّلت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها. وبمعنى "الاحتفال بالاتحاد" حرفيًا، يُذكرنا بأن الوحدة ليست جزءًا من تاريخنا فحسب، بل هي أيضًا القوة الدافعة لتقدمنا. يُسلّط الضوء على مساهمات كل فرد ومجتمع، مُبيّنًا أننا عندما نمضي قدمًا معًا، نبني مستقبلًا قائمًا على الفخر المشترك والإنجاز الجماعي."
ويشرف على احتفالات هذا العام فريق عيد الاتحاد الرابع والخمسون برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيساً وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس.
تم تشكيل الفريق للإشراف على فعاليات عيد الاتحاد لهذا العام، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبًا للرئيس.
تتمثل مهمة الفريق في تنظيم الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد، بهدف تعزيز هذه المناسبة المهمة وإحياء ذكراها لدى كل من يقيم في دولة الإمارات. ومن خلال التعاون الاستراتيجي في مختلف الأنشطة والبرامج الثقافية المقامة على مستوى الدولة، سيعكس الاحتفال فخرنا وامتناننا لوطننا.
في كل عام، يُسلّط الاحتفال الضوء على قيم الفرح والضيافة والانتماء التي تُميّز الثقافة الإماراتية. "نعم، يُستحضر مصطلح "عيد الاتحاد" تقاليد الفرح والتجمع والمشاركة المتجذّرة في الثقافة الإماراتية. وهو يُشجّع على استمرار الممارسات التي تُقرّب العائلات والمجتمعات وتُعزّزها. في كل عام، يُذكّرنا "عيد الاتحاد" بأنّ قوة الوطن تكمن في وحدته، حيث تجتمع المجتمعات المتنوعة تحت راية واحدة، وقيادة واحدة، ومستقبل واحد."
في الوقت نفسه، تطورت طريقة احتفال الناس. "لا تزال روح احتفالات الإمارات العربية المتحدة راسخة، متجذرة في الوحدة والفخر والتقاليد المشتركة. ما تغير هو كيفية التعبير عنها: مشاركة أوسع، ومبادرات إبداعية أكثر جرأة، ومنصات جديدة تدعو كل جيل ومجتمع للمشاركة. يبقى جوهرها راسخًا، محترمًا القيم التي لطالما ميّزت هذه المناسبة الوطنية."
تعكس احتفالات اليوم روحًا تكيفية راسخة في علاقة عميقة مع الأرض وشعبها. ومع نموّ الأمة من جذورها الصحراوية إلى ملتقى طرق عالمي، تمزج احتفالاتنا بين التقاليد والحداثة، مُظهرةً كيف يُمكن للتقدم والتراث أن يزدهرا جنبًا إلى جنب.
يتجسد الشمول في جوهر عيد الاتحاد. وقد أطلق الفريق مبادرات إبداعية تتيح للفنانين والمصممين والشركات المحلية المساهمة في هذا الاحتفال.
أُطلقت مبادرات لضمان تفاعل الجميع مع الاحتفال. أبرزها دعوة المنتجات المفتوحة التي أعلنّا عنها، والتي وجّهنا من خلالها دعوةً للفنانين والمصممين والشركات الإبداعية والمصنّعين لتصميم منتجات تحمل علامة "عيد الاتحاد". هذا يُوسّع نطاق المشاركة ليتجاوز الاحتفال الرسمي، وينشر الهوية الوطنية الموحدة، مُعزّزًا روح الشمولية لهذه المناسبة.
لا يقتصر تغيير العلامة التجارية على الجانب اللغوي فحسب، بل يشمل أيضًا الجانب البصري. فكل شعار ولون وأصل رقمي للاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين يتبع نظام تصميم واحد يربط الإمارات السبع معًا.
نعم. تتوفر إرشادات علامة عيد الاتحاد التجارية الكاملة على الموقع www.EidAlEtihad.ae
"لقد أسسوا لغة بصرية موحدة لموضوع هذا العام، وهو "متحدون"، مع منح شركاء الاحتفال في جميع الإمارات السبع المرونة للتعبير عن هويتهم المحلية.
"تتضمن إرشادات العلامة التجارية نظام الشعار الديناميكي، ومواصفات الألوان والطباعة، وقواعد العلامة التجارية المشتركة، والقوالب الجاهزة للاستخدام (الملصقات، والشاشات الرقمية، والأصول الاجتماعية، والتطبيقات الموجودة في الموقع)."
وقال السبوسي إن عيد الاتحاد لا يعكس ماضي دولة الإمارات فحسب، بل يعكس أيضاً رؤيتها للعقود المقبلة.
يعكس الاحتفال بالوحدة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على تراثنا المشترك، والمضي قدمًا نحو مستقبل زاخر بالابتكار والاستدامة والريادة العالمية. ويضمن أن يظل الاعتزاز بهويتنا قوةً دافعةً تُلهم الأجيال القادمة للمضي قدمًا في القيم التي شكلت الأمة منذ تأسيسها.
وأضاف أن هذه الرسالة مؤثرة بشكل خاص لدى الشباب. "عيد الاتحاد يُلهم الأجيال الشابة بربطهم بإرث الآباء المؤسسين والقيم التي بنت هذه الأمة: الوحدة، والكرم، والخدمة، والحرص على سلامة البشرية وازدهارها.
"وهو يذكرهم بأنهم حاملو قيمنا الثقافية، ويحول تلك المثل العليا إلى أفعال من خلال البرامج المدرسية والمبادرات الإبداعية والمشاركة الرقمية، حتى تظل روح الاتحاد حية في كيفية دراستهم وعملهم وخدمة مجتمعاتهم".