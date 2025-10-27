حيث يلتقي التراث بالحداثة: "عيد الاتحاد" في الإمارات.. احتفال يُلهم الأجيال ويرسخ الانتماء

بالنسبة للسبوسي، "عيد الاتحاد" ليس مجرد تغيير في الاسم؛ بل رسالة. "يعكس عيد الاتحاد روح التكاتف التي شكّلت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها. وبمعنى "الاحتفال بالاتحاد" حرفيًا، يُذكرنا بأن الوحدة ليست جزءًا من تاريخنا فحسب، بل هي أيضًا القوة الدافعة لتقدمنا. يُسلّط الضوء على مساهمات كل فرد ومجتمع، مُبيّنًا أننا عندما نمضي قدمًا معًا، نبني مستقبلًا قائمًا على الفخر المشترك والإنجاز الجماعي."