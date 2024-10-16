حياة طبيعية للأيتام في قرية العائلة بدبي

تقدم هذه الأمهات والآباء وغيرهم من العاملين في القرية الدعم المعنوي الحاسم خلال المناسبات الهامة، بما في ذلك المهرجانات والتخرج. فهم يتحملون جميع المسؤوليات الأبوية، بما في ذلك الطبخ والتوجيه والمشورة والتدريس، ويقدمون الدعم على مدار الساعة. يساعد هذا الدعم في تخفيف الضغوط النفسية السائدة بين الأيتام.