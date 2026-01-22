"حوي ند الشبا": نبض الفريج يعود للحياة في قلب دبي المعاصرة

أما سامي فقد كان منبهراً بدوره، مشيراً إلى كيف يثير المكان شعوراً بالتقاليد رغم التطور السريع في دبي. وأوضح قائلاً: "كنا نمر فقط.. ظننت أنها حديقة عادية، ولكن عندما وصلنا قرأنا كلمة (حوي) ولم نكن نعرف معناها. ولكن حتى بدون معرفة المعنى، تشعر بروح المنطقة ونبض المكان. دبي مدينة متطورة، ولكننا هنا شعرنا بالتقاليد. المواد المستخدمة، مثل الأرضيات، تذكرك بالماضي. نحن حقاً بحاجة لمزيد من هذه الأنواع من الأماكن". وبصفته تربوياً لديه العديد من الطلاب الإماراتيين، أكد سامي على أهمية مثل هذه المبادرات في الحفاظ على الهوية الوطنية.