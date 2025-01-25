حنين سكان دبي للأحياء القديمة بعد ظهور "سيتي ووك"
مع اختفاء المناطق الرملية في دبي وظهور المباني الشاهقة على مدى العقود الخمسة الماضية، اختفت أحياء مثل شعبيتي الدفاع والشرطة، حيث حل محلها الآن "سيتي ووك". وفي حين شهدت البلاد العديد من الثورات التكنولوجية، يتذكر "ثابت المعولي"، أحد سكان الدفاع السابقين، بحنين "الأمسيات التي قضيناها في الجوار، مع أطفال الجيران، نلعب سوبر ماريو على ما كنا نسميه في الواقع وحدة تحكم "عائلية".
يكتب المعولي عن الشعور القوي بالمجتمع الذي حدد الحي في مقدمة كتاب "المساحات المتبقية" - وهو تعاون بين خبير التاريخ الحضري الإماراتي والباحث المستقل والمؤلف راشد الملا؛ والمصور جلال أبو طينة الذي وثق الحي من خلال التقاط الصور كل شهر منذ عام 2006 حتى هدمه لتمهيد الطريق لسيتي ووك.
'جيب من الزمن'
قبل أن تفتح مراكز التسوق المترامية الأطراف أبوابها، كانت الشوارع تعج بأصوات خطوات الأقدام المتجهة إلى السوبر ماركت الصغير في الحي، على خلفية أفق دبي المستقبلي. وكان الأطفال يتجمعون للعب في الشوارع وسط ثرثرة صاخبة، وكانت الشجيرات الخضراء التي تنبت بين الحين والآخر توفر لهم الراحة في الشوارع المتربة.
كان جالساً في سيارته، وقد التقط بذكاء مجتمعاً على وشك التغيير، لحظات وصفها بأنها "لحظات عابرة". "كنت أزور الحي كثيراً وأشاهده يتقلص شيئاً فشيئاً، حيث كانت البلدية تحدد تدريجياً المنازل تمهيداً لهدمها".
ورغم أن أبوطينة بدأ بالتقاط حنين سكان الأحياء مثل المعولي والمجتمع الذي نشأ فيه، دون غرض محدد في عام 2006، إلا أنه سرعان ما أصبح مقصودًا.
"بمجرد أن أدركت أن المنطقة كانت تتعرض للهدم ببطء لإفساح المجال أمام مشروع تطوير رئيسي جديد، أصبح من الضروري بذل جهد واعٍ لتوثيق ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية"، كما قال.
وبينما واصلت أبوطينة توثيق الحي، بدأ السكان بالخروج منه تدريجيا، حيث نقلتهم الحكومة إلى مناطق أخرى.
"لقد شعرنا دائمًا أنهم مكان من زمن آخر، لم يمسسه أحد، وهذا هو سر سحره"، كما قال. "كان يسكنه في الغالب أفراد من الشرطة والجيش. وكان له أجواء مميزة".
وأشار الملا إلى أنه على الرغم من امتنان السكان الذين تحدثوا إليهم للتعويضات والمنازل الجديدة التي حصلوا عليها، إلا أنهم ما زالوا يفتقدون جوانب مختلفة من منزلهم الأول. "ومن الجدير بالذكر أن الوقت قد مر بالنسبة لهم، وقد أعادوا منذ ذلك الحين تشكيل أنماط حياتهم".
كيف بدأ الكتاب
يقدم الكتاب لمحة عن دبي في سبعينيات القرن العشرين، ويبدأ بزيارة الملا العرضية إلى متجر كتب مستعملة في نيويورك في عام 2019.
يتذكر الملا: "كنت أتصفح قسم الشرق الأوسط دون أمل كبير في العثور على أي شيء. ثم صادفت كتاب الصور "دبي غير المرئية" لجلال، ولفت غلاف الكتاب انتباهي على الفور. كان الغلاف يظهر رجلين يغادران مسجدًا وفي الخلفية برج خليفة. اشتريت الغلاف وأحضرته إلى المنزل لأريه لعائلتي. تعرفوا على أحد الرجلين باعتباره جدي. وجدت ذلك رائعًا للغاية".
أدى هذا الاكتشاف إلى تحريك مهمته لتعقب أبوثينا والتواصل مرة أخرى مع ذكريات طفولته في الحي.
وقال الملا إن "مسجد التأمل لا يزال موجودًا، وأتذكر أنني كنت أزوره مع جدي للصلاة"، مضيفًا: "كنت أتجول معه في المنطقة بعد الصلاة، وأراقب الحياة اليومية للعائلات والأطفال يلعبون كرة القدم في الشوارع. كان حيًا حيويًا للغاية".
وتأمل الملا كيف تغير الحي على مر السنين حتى غادر للدراسة في الخارج وعاد ليجد مشهدًا حضريًا جديدًا تمامًا في مكانه.
"لقد تمكنت من التواصل مع عدد قليل من السكان السابقين في الحي للتأكد من التفاصيل مثل الأسماء والجوانب المادية للمنطقة. لقد كانوا يشعرون بالحنين إلى الماضي، كما شارك بعضهم الحكايات المذكورة في الكتاب."
الحفاظ على دبي القديمة بالصور
ويأتي الكتاب الجديد في أعقاب معرضين يحملان نفس الاسم أقيما في عامي 2022 و2023، بإشراف الملا، أولاً في مسجد التأمل (مسجد عبد السلام الرفيع) - الذي يعد الآن البقايا الوحيدة من الحي المفقود؛ ثم في مساحة الفن متعددة الأغراض بيت الممزر.
وأضاف الملا: "بعد المعرض الثاني، بدأنا أنا وجلال في مناقشة تحويل صوره إلى كتاب ليكون مرجعًا لتاريخ المدينة وشعبها".
يوثق الكتاب تاريخ هذه الأحياء والأماكن والمباني المحيطة بها منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2020 من خلال أبحاث الملا وحكايات وصور السكان السابقين والخرائط الماضية والحالية والصور التي التقطتها أبوثينا، التي زارت المنطقة شهريًا منذ عام 2006 حتى هدمها لتمهيد الطريق لسيتي ووك.
وقال الملا "لقد بذلنا الكثير من الجهد لجعل النشر تفاعليًا وغامرًا"، وأضاف أنه يتضمن ملحقات وبضائع للبيع، مثل البطاقات البريدية وسلاسل المفاتيح وحقائب اليد.
"إننا نحاول الحفاظ على تاريخ المدينة والأحياء التي يتم استبدالها تدريجياً بالتطور الحضري الديناميكي في دبي."
"سونيتة من الدهر المنسي"
الكتاب متاح للشراء عبر الإنترنت، وقد نشرته دار سوالف للنشر بالتعاون مع مؤسسة مابني، وهي مؤسسة غير حكومية مقرها دبي أسسها الملا. تركز مؤسسة مابني على توثيق ومناقشة نمو المدن في الخليج والشرق الأوسط على نطاق أوسع. كما حظي المشروع بدعم من منحة وزارة الثقافة والشباب الإماراتية للإبداع.
وقال مؤسس سوالف سالم السويدي إنه قرر دعم المشروع لأنه يتماشى مع أولوية إنشاء موارد متاحة للأجيال القادمة. وقال: "هذا كتاب حيث يمكن للمرء أن يجلس ويتأمل ويختبر الحياة، بغض النظر عن مدى صغر الموارد".
"يجسد الكتاب حقًا بعض الصور القوية ولا يخجل من العيوب. لدينا مجموعة متنوعة من أفضل اللحظات التي التقطها جلال، ممزوجة بصور عادية للشوارع ولقطات شاشة لخرائط رقمية ورسوم توضيحية. كما يأتي جمال وروعة النشر من سرده الشخصي وصوره العضوية،" كما قال.
وكرر الملا هذا الرأي، مضيفًا: "إن توثيق كل ذكرى وكل مكان وكل ثقافة أمر مهم لأنها تشكل الرابط النفسي الذي يربطنا بالأرض التي نعيش عليها. إن الحفاظ على هذه المساحات المادية وتقديرها يشكل جانبًا أساسيًا من جوانب رفاهيتنا وجودة حياتنا".
ويأمل مؤلفو الكتاب أن يلهم نشره جهوداً مماثلة لتوثيق وحفظ الأحياء الباهتة في المدينة، وتشجيع الآخرين على تسجيل تاريخهم الخاص.
وعبر أبوطينة عن امتنانه للفرصة التي أتيحت له لتصوير الحي والمشاركة في تاريخه.
"وصف أحد الأصدقاء المنطقة ذات يوم بأنها "سوناتة حديثة لعصور منسية في قلب صحراء مستقبلية". بالنسبة لي، هذا يلخص تمامًا عملنا وما نأمل في نقله إلى الآخرين"، كما قال.