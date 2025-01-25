حنين سكان دبي للأحياء القديمة بعد ظهور "سيتي ووك"

مع اختفاء المناطق الرملية في دبي وظهور المباني الشاهقة على مدى العقود الخمسة الماضية، اختفت أحياء مثل شعبيتي الدفاع والشرطة، حيث حل محلها الآن "سيتي ووك". وفي حين شهدت البلاد العديد من الثورات التكنولوجية، يتذكر "ثابت المعولي"، أحد سكان الدفاع السابقين، بحنين "الأمسيات التي قضيناها في الجوار، مع أطفال الجيران، نلعب سوبر ماريو على ما كنا نسميه في الواقع وحدة تحكم "عائلية".