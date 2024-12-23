حملة شتاء الإمارات: تعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود

وتُشرف على تنظيم هذه الحملة وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وبمشاركة فاعلة من كبرى شركات البترول في الدولة، مثل "أدنوك" و"إينوك" و"إمارات".