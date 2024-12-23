حملة شتاء الإمارات: تعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود
مع حلول فصل الشتاء، تُجدد محطات الوقود في أرجاء البلاد تحذيراتها لسائقي المركبات بضرورة الالتزام بقواعد السلامة، التي تزداد أهميتها مع انخفاض درجات الحرارة.
وتُسلّط حملة "تعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود" الشتوية الضوء على أهمية اتباع إرشادات السلامة أثناء تعبئة الوقود في مختلف المحطات، سواءً البرية أو البحرية.
كما تتزامن هذه الحملة مع موسم التخييم والإجازات الشتوية، حيث تشهد محطات الوقود إقبالاً كبيراً من قِبل الناس.
ولضمان سلامة عملية تعبئة الوقود في المحطات البرية، يُنصح السائقون باتباع الإرشادات التالية:
ممنوع التدخين
ممنوع ترك الأطفال دون مراقبة داخل المركبات.
ضرورة الالتزام بتعليمات تعبئة الوقود للدراجات النارية تفادياً لأي تسرب أو حريق.
أما في محطات الوقود البحرية، فيُرجى اتباع ما يلي:
إطفاء المحرك قبل البدء بعملية تعبئة بالوقود.
تأمين وثبيت القوارب والدراجات المائية جيداً أثناء التعبئة منعاً لأي حوادث.
كما تركز الحملة على نشر الوعي بمخاطر المواد سريعة الاشتعال، وتؤكد على ضرورة اتباع التعليمات التي يقدمها العاملون في المحطات لضمان سلامة الجميع.
وستستمر الحملة التوعوية من 23 ديسمبر 2024 إلى 23 يناير 2025.
وتُشرف على تنظيم هذه الحملة وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وبمشاركة فاعلة من كبرى شركات البترول في الدولة، مثل "أدنوك" و"إينوك" و"إمارات".
معلومات من وام