حملة شاملة لتعزيز "إتيكيت" وسلامة مستخدمي المترو والترام في دبي

في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في رفاهية النقل الحضري، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، بالتعاون مع شركة "كوليس - إم إتش آي"، حملة توعوية شاملة تحت شعار "سلامة وإتيكيت النقل العام". وتستهدف الحملة مستخدمي شبكتي المترو والترام لضمان رحلات تتسم بأعلى معايير الانسيابية والراحة.
ثقافة الاحترام والمسؤولية الجماعية
وصرح حسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في الهيئة، بأن الحملة تتبنى رؤية استراتيجية لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الركاب. وأوضح أن التركيز ينصب على ممارسات جوهرية مثل:
الالتزام بالمقصورة المخصصة لكل فئة.
منح الأولوية في الجلوس لكبار السن وأصحاب الهمم.
تجنب الوقوف عند الأبواب لتسهيل حركة الدخول والخروج.
مراعاة خصوصية وحقوق الركاب الآخرين.
وأكد المطوع أن هذه المبادرة تأتي لتعكس التطور التقني الذي يشهده مترو وترام دبي، وترجمته إلى واقع ملموس من خلال سلوك حضاري يضمن سلامة الجميع.
بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية
تضع الحملة في مقدمة أولوياتها رفع كفاءة النظام المروري داخل المحطات والقطارات؛ حيث تساهم التوعية في تقليل المخاطر التشغيلية، ومنع أي عوائق قد تؤثر على زمن الرحلات، مما يضمن تدفقاً سلساً للحشود، ويخلق بيئة سفر آمنة ومريحة تلبي تطلعات سكان وزوار الإمارة.
منظومة تواصل ذكية
تعتمد الهيئة في إيصال رسائلها على "نظام اتصالي متكامل" يخاطب كافة شرائح المجتمع، وذلك عبر:
المحتوى الرقمي: شاشات القطارات والمحطات ومنصات التواصل الاجتماعي.
التوجيه الميداني: اللوحات الإرشادية والمواد التوعوية الموزعة داخل العربات.
الدعم البشري: الدور المحوري لفرق "إسعاد المتعاملين" ومفتشي التذاكر الذين يتواجدون في الميدان لتقديم الدعم الفوري والإرشادات المباشرة للجمهور.
رؤية مستقبلية نحو تنقل مستدام
واختتم المطوع حديثه مشدداً على أن النقل العام هو "مساحة مجتمعية مشتركة" تتطلب تكاتف الجميع. وأشار إلى أن هذه الحملة تندرج ضمن جهود الهيئة لتطوير حلول ذكية ومبتكرة تتماشى مع رؤية دبي الطموحة في أن تصبح المدينة الأفضل للحياة والعمل، من خلال نظام تنقل مستدام يجمع بين الكفاءة والرقي.