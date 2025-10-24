حملة شاملة على "المباني المهملة" في عجمان لإعادة إحياء المناطق وجذب السكان

أفادت الهيئة المدنية لصحيفة "خليج تايمز" يوم الجمعة أن حملات التفتيش تُنفَّذ على مراحل، بدءًا من شوارع رئيسية مثل كورنيش عجمان، وشارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وشارع الشيخ خليفة، وشارع الشيخ عمار بن حميد. وستمتد الحملة لاحقًا إلى مناطق أخرى، بما في ذلك الرميلة، والراشدية، والنعيمية، والجرف، والحميدية.