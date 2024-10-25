حملة "الإمارات معك يا لبنان" تستمر في الفجيرة

وشارك عشرات المتطوعين في فعاليات حملة التبرع التي أقيمت هذا الشهر في مُختلف إمارات الدولة، منها أبوظبي ودبي والشارقة، ولكن نظراً للإقبال الكبير من أفراد المجتمع للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، تقرر تمديدها لفترة أطول.