حملة "الإمارات معك يا لبنان" تستمر في الفجيرة
في بادرة إنسانية جديدة تُضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالعطاء، تستمر حملة جمع التبرعات "الإمارات معك يا لبنان" هذا الأسبوع، حيث من المقرر تنظيم فعالية ضخمة لتعبئة وتجميع المساعدات في إمارة الفجيرة.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تفاعلاً إنسانياً كبيراً من مُختلف فئات المُقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيثُ توافدوا للمُشاركة في حملة "الإمارات معك يا لبنان"، وقدّموا إمدادات إغاثة متنوعة، وساهموا في تعبئة صناديق الرعاية لدعم الشعب اللبناني الذي يعاني ويلات الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله.
وشارك عشرات المتطوعين في فعاليات حملة التبرع التي أقيمت هذا الشهر في مُختلف إمارات الدولة، منها أبوظبي ودبي والشارقة، ولكن نظراً للإقبال الكبير من أفراد المجتمع للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، تقرر تمديدها لفترة أطول.
ستُقام فعالية "الإمارات معك يا لبنان" في إمارة الفجيرة يوم الأحد 27 أكتوبر، وبإمكان للراغبين في المُشاركة، سواءً بالتبرع أو التطوع، التوجه إلى:
قاعة البستان، الفجيرة.
من الساعة 3 مساءً إلى 7 مساءً.
ويمكن للمُتطوعين أيضاً التسجيل في المبادرة إلكترونياً من خلال منصة "متطوعين.إمارات" (volunteers.ae)، أو مُراجعة الجهات المُختصة في الإمارة للحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية المُشاركة.
ويمكن للمُتبرعين تقديم مُساعداتهم عبر فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الفجيرة، أو التبرع نقداً من خلال التطبيقات الذكية للمؤسسات الخيرية الإماراتية، أو عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أو من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبفضل تضافر جهود المُجتمع الإماراتي والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تمكّنت دولة الإمارات العربية المتحدة من إرسال أكثر من اثنتي عشرة طائرة محملة بأطنان من مواد الإغاثة إلى لبنان.