حملات مرورية مكثفة في الفجيرة والشارقة لتعزيز السلامة العامة

تم ضبط أكثر من 100 دراجة نارية في الفجيرة يوم الخميس، وذلك في ظل حملات مرورية مكثفة شهدتها الإمارة مؤخراً ضد مخالفي الأنظمة المرورية، وضمن الجهود المستمرة لضمان السلامة على الطرق والحفاظ على النظام العام.
وصرحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بأنها صادرت 173 دراجة نارية بعد ارتكاب سائقيها مخالفات مرورية، بالإضافة إلى تسببهم في ضوضاء مفرطة وأصوات مزعجة.
وأوضحت السلطات في بيان لها: "ساهمت هذه الأفعال في إزعاج الراحة العامة وتعكير صفو الطمأنينة للمواطنين والمقيمين".
وفي إمارة أخرى، وتحديداً في الشارقة، تم ضبط 12 مركبة و30 دراجة نارية في 19 مارس الماضي بسبب القيادة التهور وإحداث الضجيج، مما تسبب في إزعاج سكان الإمارة.
وشهدت الحملة، التي تركزت على الحد من السلوكيات السلبية على الطرق، رصد 52 مخالفة مرورية. وأكدت الشرطة أن سائقي المركبات المصادرة كانوا يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى من حولهم.