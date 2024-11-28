"حمزة علي": من سائق عربة إلى مُستفيد من العفو

ينحدر علي من بلدة سوابي في منطقة خيبر في باكستان، ويعمل كسائق عربة في ديرة منذ ثماني سنوات. كان مصدر رزقه يعتمد على نقل حمولات المتسوقين في منطقة الأعمال المزدحمة. وصل إلى الإمارات في عام 2016، وعمل بتأشيرة مستقلة كان يجددها كل عامين بتكلفة تقدر بحوالي 7500 درهم. ولكن عندما اجتاح الوباء في نهاية عام 2019، تدهورت حالته، ولم يتمكن من تجديد تأشيرته بسبب نقص الأموال.

قال علي، متذكراً الفترة التي لم يتمكن فيها من كسب أي شيء من أجل معيشته: "حتى عام 2021، كانت السلطات الإماراتية لطيفة للغاية عندما سمحت لنا بالعيش هنا، حيث أعفتنا من رسوم التأشيرة ومددت إقامة المغتربين بعد الوباء".

مثل العديد من الآخرين في ديرة، وجد علي أن العمل أصبح نادراً خلال الوباء. فقد تجنب السياح والمتسوقون الأسواق بسبب الخوف المستمر من الفيروس، وكان عمال عربات التسوق يكافحون من أجل كسب لقمة العيش. قال علي: "كان عمال عربات التسوق في حاجة ماسة إلى الدخل. كانت هناك أيام لم نكسب فيها أي شيء على الإطلاق"، مضيفاً أن عمال عربات التسوق عادةً ما يكسبون ما بين 20 و50 درهماً إماراتياً في اليوم، حسب عدد ساعات العمل وعدد المتسوقين الذين يزورون السوق.

وقال علي "إن السائحين الذين يزورون ديرة لا يحملون مشترياتهم عادة، بل يستأجروننا لنقل أغراضهم، لكن عدد السائحين كان قليلاً جداً حتى نهاية عام 2022".