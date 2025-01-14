حمد الكعبي: صائد العواصف ووالد "المطر"
اكتسب الإماراتي حمد الكعبي البالغ من العمر 36 عاماً شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هوسه بملاحقة الأمطار والعواصف. حبه للطقس عميق لدرجة أنه أطلق على أطفاله أسماء المطر والسحب. أطلق على ابنته اسم "مزنة" والتي تعني السحابة باللغة العربية، وابنه "مطر" وتعني المطر.
يمارس الكعبي، وهو من مواليد مدينة العين، هواية ملاحقة المطر منذ ما يقرب من 20 عاماً، ولم تتوقف هوايته حتى بعد زواجه وتأسيس عائلته في عام 2019.
وقال لصحيفة "خليج تايمز" إن "حبي للمطر قوي لدرجة أنني أسميت أطفالي على اسمه". وتبلغ ابنته مزنة الآن من العمر ست سنوات، بينما يبلغ ابنه مطر ثلاث سنوات.
نشأ الكعبي وهو يراقب المطر مع والده. لم يكن والده من محبي تصيد العواصف، ولكن في كل مرة كانا يخرجان فيها في الأيام الممطرة، كان يستمتع بكل لحظة، وقد غذت هذه التجربة شغفه.
"منذ طفولتي، كنت أنجذب نحو المطر؛ فهو يمنحني راحة البال. لدي حب عميق للمطر، لدرجة مفرطة تقريباً"، كما قال، متذكراً كيف كان المطر في الثمانينيات والتسعينيات يستمر لأيام في كثير من الأحيان.
على مر السنين، ازداد شغف الكعبي بملاحقة الأمطار. فقد تواصل مع غيره من المفعمين بالحماس تجاه الطقس وانضم إلى منصة عبر الإنترنت يسمى "مركز العواصف"، والذي أسسه المواطن الإماراتي عمر النعيمي. تضم هذه المجموعة محبي الطقس والمتحمسين له من مختلف دول الخليج لمشاركة معارفهم وخبراتهم المتعلقة بالأرصاد الجوية.
وقالت الكعبي: "رغم حبي للمطر، إلا أنني لم أكن أعرف عنه الكثير قبل انضمامي إلى المنصة، ثم اكتسبت قدراً كبيراً من المعلومات حول أنماط الطقس وتوقعات الأمطار، بل وقمت بتنظيم فعاليات لملاحقة العواصف حيث يجتمع الأعضاء لمراقبة الظواهر الجوية".
جمال أمطار الصيف
وقال الكعبي إن ظاهرة تساقط الأمطار لا تقتصر على فصل الشتاء فقط، بل تستمر على مدار العام، وأضاف: "تختلف مواسم الأمطار بين الشتاء والصيف، ففي الشتاء تهطل الأمطار عادة بسبب المنخفضات الجوية، وفي الصيف تهطل الأمطار بشكل نادر، وتعرف بظاهرة "الروايح"، وهي أمطار صيفية غير متكررة ولكنها مميزة".
"أفضّل أمطار الصيف على أمطار الشتاء لأنها نادرة للغاية"، كما قال. "تخيل أنك تخرج من منزلك في حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية لتجد درجة حرارة 19 درجة مئوية والأمطار تهطل بالقرب منك، مع وديان متدفقة ومناظر طبيعية خضراء مورقة. إنه شعور جميل للغاية".
"مثير ومرعب"
لكن هواية الكعبي ليست سهلة كنزهة في الحديقة. فقد كانت تجاربه في ملاحقة المطر مليئة بالإثارة والخوف. ومن بين التجارب التي لا يستطيع أن ينساها مواجهته لإعصار شاهين في عام 2021، والتي قال إنها كانت "مثيرة ومرعبة في الوقت نفسه".
وبينما كان الكعبي وفريقه يغطون العاصفة المصنفة من الفئة الثانية في عُمان، غيرت اتجاهها بشكل غير متوقع. وقال: "كنا نظن أنها تتحرك شمالاً، لكنها تحولت غرباً. وقد أدى هذا التغيير المفاجئ إلى قطع طريقنا، وتركنا في وضع محفوف بالمخاطر".
ووجدوا أنفسهم وسط "جدار" الإعصار، يواجهون ظروفاً جوية قاسية ورياحاً قوية حطمت نوافذ سياراتهم. وقال: "كانت ليلة شديدة البرودة؛ حيث استمرت العواصف من الساعة الثامنة مساءً حتى الثالثة صباحاً، مما جعل التحرك غير آمن".
وقال إن الدخول إلى "عين العاصفة" كان بمثابة العثور على مركز هادئ محاط بالفوضى.
كما قال: "بمجرد أن أصبحنا داخل الإعصار، تبدد خوفنا، ووجدنا أنفسنا في هدوء غير عادي. أصبحت السماء صافية، حتى أننا تمكنا من رؤية النجوم والسحب الصغيرة. لقد شعرنا وكأننا في حلم تقريباً".
ابقى آمناً
بالنسبة للكعبي، كان عام 2024 عاماً تاريخياً. وقال: "سأخبر أطفالي وأحفادي عنه"، بعد أن شهد بعضاً من أقوى أنماط الطقس التي شهدتها الإمارات على الإطلاق.
وتذكر العواصف القوية مثل عاصفة المزر البَرَدية التي تسببت في أضرار بسبب تراكم الثلوج، وعاصفة الهدير التي تعتبر من أقوى الظواهر الجوية في البلاد. وقال "لقد توقعنا قوتها وأصدرنا تحذيرات للجمهور قبل أسبوعين".
ورغم كل الإثارة والمغامرة، أكد الكعبي على أهمية الحذر أثناء العواصف، محذراً من المخاطر في ظل الظروف الجوية القاسية. وقال: "ملاحقة الإعصار أمر غير آمن، حيث تتبعه عادة العواصف الشديدة. لذا كن آمناً".