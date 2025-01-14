حمد الكعبي: صائد العواصف ووالد "المطر"

لكن هواية الكعبي ليست سهلة كنزهة في الحديقة. فقد كانت تجاربه في ملاحقة المطر مليئة بالإثارة والخوف. ومن بين التجارب التي لا يستطيع أن ينساها مواجهته لإعصار شاهين في عام 2021، والتي قال إنها كانت "مثيرة ومرعبة في الوقت نفسه".