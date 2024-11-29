حمد الشحي: من 120 كيلوجراماً إلى بطل في الفنون القتالية

في البداية، كان الشحي يتدرب مرة واحدة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، وكان يقلل من تناوله للطعام. ومع مرور السنوات، تقدم إلى ثلاث جلسات تدريبية على الأقل يوميًا، مع التركيز على الوجبات الصحية المطبوخة في المنزل. وأشار إلى أنه "حتى عندما يسافر أو في إجازة، أحرص على دمج التدريب في الهواء الطلق أو إيجاد طرق للبقاء نشطًا، وأعطي الأولوية للوجبات الغنية بالبروتينات والعناصر الغذائية".