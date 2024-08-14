حمدة المنصوري: من الغوص الترفيهي إلى مدربة رئيسية

حمدة المنصوري، غواصة إماراتية تبلغ من العمر 42 عاماً، تخطت نطاق ممارسة رياضة الغوص التي بدأت بها بعد أن شعرت بالملل خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وقالت: "خلال فترة الإغلاق الشامل، كنت أشعر بالاكتئاب وأردت استكشاف السماء أو أعماق الأرض حينها شاهدت مقطع فيديو عن الغوص وقررت أن أخوض هذه التجربة".