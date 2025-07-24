حمدان.. طفل إماراتي انتصر على الصمت والشلل وكتب قصة أمل جديدة

عانى الطفل حمدان خالد صالح سلمين في أول عامين من حياته من صمت وركود تامين. ولد سابقًا لأوانه في الأسبوع الرابع والثلاثين، ولم يكن قادرًا على النطق أو الجلوس مستقيمًا أو حتى تثبيت رأسه. كان يتغذى يوميًا عبر أنبوب أنفي معدي، وبات والديه خالد وزوجته يترقبون بقلق بلا حول ولا قوة، خائفين من الأسوأ. لكن في غضون ثلاثة أسابيع فقط، تغير كل شيء.

في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، شخص الأطباء حالة حمدان كاضطراب عصبي نادر يُسمى "الخلل الحركي المستجيب للدوبامين" (Dopa-Responsive Dystonia – DRD)، وهو مرض نادر يصيب واحدًا من بين مليون شخص في العالم. وبعلاج بسيط، حدث ما يشبه المعجزة – حيث استطاع حمدان الوقوف أولاً، ثم المشي، وحتى الركض مما أذهل والديه وأرزقهما سعادة كبيرة.

قال خالد، والد الطفل:

"كنا نجهل ما يحدث لابننا. كنا نشاهد معاناته دون علم إن كان سيتمكن من المشي أو الكلام أو الأكل بمفرده يومًا ما. لكن بفضل الله والأطباء، شاهدنا ابننا يقف ويمشي للمرة الأولى في حياته. تلك اللحظة… كلمات لا توصف."

كان حمدان تحت رعاية الدكتورة ميرين إيپن، أخصائية أمراض عصبية للأطفال التي لاحظت أن هناك أسبابًا أعمق من مجرد تأخر نمو عادي. عندما أحاله إليها الدكتور سهلا كالادا، لم يكن الطفل قادرًا على الكلام أو المشي، وكانت العلاجات التقليدية مثل العلاج الطبيعي والوظيفي والكلامي لا تحقق تقدمًا ملحوظًا.

أوضحت الدكتورة ميرين:

"كان حمدان يظهر علامات خلل حركي في الأطراف، مع تصلب العضلات وتشنجات غير معتادة، وهذه ليست مجرد علامات تأخر نمو."

قررت بدء علاج بجرعة علاجية من دواء "ليفودوبا" الذي يعمل على تعويض نقص الدوبامين في الدماغ، وكانت النتيجة شبه معجزة.

وعن ذلك قالت:

"بعد أيام قليلة من بدء العلاج، بدأ حمدان يتحسن بشكل ملحوظ، وخلال ثلاثة أسابيع فقط، كان يمشي ويركض. كان ذلك حقًا أمرًا رائعًا."

وأشار الأطباء إلى أن حالة الخلل الحركي المستجيب للدوبامين تستجيب بشكل ممتاز لعقار "ليفودوبا" إذا تم التشخيص مبكرًا، لكن المشكلة أن هذه الحالة غالبًا ما يتم تفويتها، خاصةً إذا لم تظهر الفحوصات الطبية المعتادة أية شذوذات.

قالت الدكتورة ميرين:

"لهذا السبب، لا ينبغي الاعتماد فقط على الفحوصات الطبية. يجب ملاحظة الطفل بدقة، والثقة في العلامات السريرية، والتحرك بسرعة للعلاج."

لا يزال طريق حمدان أمامه مليئًا بالتحديات، خاصة في مهارات الكلام وقوة العضلات، إلا أن مستقبله اليوم يبدو أكثر إشراقًا لأول مرة.

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