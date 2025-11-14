حمدان بن محمد: 43 عاماً من اللياقة والقيادة.. ولي عهد دبي يكسر حاجز العمر

من القفز بالمظلة فوق نخلة جميرا إلى تسلق برج خليفة، أطول مبنى في العالم، يثبت ، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع كل يوم أن العمر مجرد رقم.
يحتفل سمو الشيخ حمدان بعيد ميلاده الثالث والأربعين اليوم الجمعة 14 نوفمبر.
بينما يتوقع الكثيرون أن يتباطأ الأشخاص في الأربعينيات من عمرهم ويستقروا في إيقاع أكثر هدوءاً، يغير سمو ولي عهد دبي هذا النمط من خلال الحفاظ على نشاطه البدني بشكل يومي. فعلى الرغم من مسؤولياته الجسيمة ، فإنه لا يزال يتمتع بلياقة بدنية، ويقود برؤية ومشاركة وحيوية.
ألق نظرة فاحصة على الطرق العديدة التي يبقى بها سمو الشيخ حمدان نشطاً:
يشارك سموه بانتظام مقتطفات من جلساته اليومية في صالة الألعاب الرياضية مع أكثر من 17 مليون متابع له على إنستغرام، ويشجع سكان الإمارة على تبني نمط حياة نشط من خلال كونه قدوة.
كما دفع اهتمام سمو الشيخ حمدان بالرياضة واتباع نمط حياة صحي ونشط إلى إعلانه أن دبي ستستضيف القمة العالمية للرياضة في الفترة من 29 إلى 30 ديسمبر 2025.2 ومن المقرر أن تصبح القمة أكبر تجمع لنجوم الرياضة وخبراء الصناعة وصناع القرار في العالم.
بالإضافة إلى ممارسة أنشطة مثل الصيد والتزلج على الجليد وركوب الخيل والدراجات، يشارك ولي عهد دبي، وهو أب لثلاثة أطفال، سكان دبي في فعاليات رياضية سنوية على مستوى المدينة مثل ماراثون دبي وماراثون المولات (Mallathon).