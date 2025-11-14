حمدان بن محمد: 43 عاماً من اللياقة والقيادة.. ولي عهد دبي يكسر حاجز العمر

من القفز بالمظلة فوق نخلة جميرا إلى تسلق برج خليفة، أطول مبنى في العالم، يثبت ، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع كل يوم أن العمر مجرد رقم.

يحتفل سمو الشيخ حمدان بعيد ميلاده الثالث والأربعين اليوم الجمعة 14 نوفمبر.

بينما يتوقع الكثيرون أن يتباطأ الأشخاص في الأربعينيات من عمرهم ويستقروا في إيقاع أكثر هدوءاً، يغير سمو ولي عهد دبي هذا النمط من خلال الحفاظ على نشاطه البدني بشكل يومي. فعلى الرغم من مسؤولياته الجسيمة ، فإنه لا يزال يتمتع بلياقة بدنية، ويقود برؤية ومشاركة وحيوية.

ألق نظرة فاحصة على الطرق العديدة التي يبقى بها سمو الشيخ حمدان نشطاً: