حمدان بن محمد: 17 يناير يوم للتأمل في عزيمتنا وحماية إنجازاتنا العالمية

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سكان دولة الإمارات يوم الجمعة إلى "التأمل في عزيمة ووحدة وتضامن" الأمة مع إحياء الدولة لذكرى يوم 17 يناير.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "في 17 يناير من كل عام، نستذكر العزيمة والوحدة والتضامن الذي أظهره شعب دولة الإمارات – بوقوفهم بفخر خلف علمهم الوطني لحماية إنجازات الدولة والحفاظ على مكانتها العالمية".

كما دعا سموه السكان لمتابعة القنوات الإعلامية الوطنية يوم السبت (17 يناير) في تمام الساعة 11 صباحاً لمتابعة بث النشيد الوطني الإماراتي.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال سموه: "ندعو الجميع في كافة أنحاء الإمارات لمتابعة قنواتنا الإعلامية الوطنية، التي ستبث النشيد الوطني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ السبت، بينما نجدد عهدنا وعزيمتنا لمواصلة التقدم والارتقاء بوطننا الحبيب".

بالنسبة لدولة الإمارات، يمثل يوم 17 يناير يوماً "للقوة والصمود والتضامن"، حسبما صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في منشور عبر "إكس" في 17 يناير 2025 — وذلك بعد مرور ثلاث سنوات بالضبط على الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على الدولة.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2022، استهدف الحوثيون منطقة "مصفح آيكاد 3" ومنطقة إنشاءات في مطار أبوظبي الدولي، وكلاهما من مرافق البنية التحتية المدنية. وأدت تلك الهجمات، التي تسببت في انفجار ثلاثة صهاريج نقل بترولية، إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين. وقد أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن تلك الهجمات في حينها.