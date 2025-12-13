حمدان بن محمد يهنئ بن سليم على إعادة انتخابه رئيساً لـ"الدولي للسيارات"

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، "ابن الإمارات" محمد بن سليم على إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).
وقال سمو الشيخ حمدان: "نثق في قدرات محمد بن سليم، وفي جميع أبناء الإمارات الذين يشغلون مناصب عالمية مرموقة".
وأضاف أن وجود مواطني الإمارات في مناصب مؤثرة حول العالم هو "امتداد طبيعي لرؤية القيادة".
ونسب سمو الشيخ حمدان نجاحهم إلى "أمة ملهمة تؤمن بالقيادة والتطوير والتعاون الدولي، وخلق الفرص للمستقبل".
إعادة انتخاب بن سليم من الإمارات رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات لفترة أربع سنوات يهدف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بن سليم إلى تحقيق المزيد من التغيير الإيجابي في رياضة السيارات