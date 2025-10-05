حمدان بن محمد يمنح الإقامة الذهبية لـ 200 معلم متميز

في يوم المعلم العالمي، نُقدّر تفانيهم ونؤكد أن دعمهم هو أفضل استثمار يُمكننا القيام به في مستقبل دبي. فأثرهم يتجاوز الفصول الدراسية، ليُسهم في بناء شخصية مجتمعنا، ويُعزز مكانة دبي العالمية،" هذا ما قاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.