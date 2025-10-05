حمدان بن محمد يمنح الإقامة الذهبية لـ 200 معلم متميز

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمنح الإقامة الذهبية لأكثر من 200 معلم ومعلمة متميزين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات الدولية في مختلف أنحاء الإمارة.
وتم اتخاذ هذا القرار تقديراً لأدائهم المتميز ومساهماتهم الكبيرة في منظومة التعليم الخاص في دبي.
وقال سمو الشيخ حمدان: "المعلمون والمربون هم من ينيرون الطريق نحو المستقبل. إنهم يلهمون ويرشدون ويمنحون أطفالنا المهارات والثقة اللازمة للنجاح".
وأضاف: "بمنحنا التأشيرة الذهبية للمعلمين المتميزين، نُظهر مدى تقدير دبي للمعرفة والنزاهة والخدمة. ستظل مدارسنا دائمًا حاضنةً للمستقبل، وحاضنةً لنمو الجيل القادم".
وتأتي التوجيهات الجديدة التي أطلقها حاكم دبي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.
في يوم المعلم العالمي، نُقدّر تفانيهم ونؤكد أن دعمهم هو أفضل استثمار يُمكننا القيام به في مستقبل دبي. فأثرهم يتجاوز الفصول الدراسية، ليُسهم في بناء شخصية مجتمعنا، ويُعزز مكانة دبي العالمية،" هذا ما قاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن بين 435 معلماً ومعلمة تقدموا بطلبات الإقامة الطويلة في المرحلة الأولى من المبادرة، حصل 223 معلماً ومعلمة على التأشيرة الذهبية، وهو ما يمثل 51% من الإجمالي.
من بين 223 تأشيرة ذهبية تم تقديمها للمعلمين، تم منح 157 تأشيرة لمعلمين وموظفين من المدارس، و60 للجامعات، وستة لمراكز الطفولة المبكرة.
يلعب المتقدمون الذين حصلوا على التأشيرات الذهبية أدوارًا تتراوح من القيادة التعليمية العليا إلى العاملين الاجتماعيين وأمناء المكتبات.
أما بالنسبة لمعايير الاختيار، فقد حددت المبادرة المؤهلات المهنية والإنجازات والمساهمات في التعليم والمجتمع، وردود الفعل الإيجابية من الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع الأوسع كإرشادات.
تم منح تقدير خاص للمرشحين الذين حصلوا على جوائز وطنية أو دولية، أو نشروا أبحاثًا في مجلات معترف بها، أو أحدثوا تأثيرًا استثنائيًا داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم.
في 15 أكتوبر، سيُفتح باب التقديم للجولة الثانية من التأشيرات الذهبية للمعلمين. وسيكون للمعلمين العاملين في مراكز الطفولة المبكرة الخاصة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي فرصة التقديم حتى 15 ديسمبر.
في أكتوبر 2024، أعلن سمو الشيخ حمدان أنه سيتم منح التأشيرات الذهبية للمعلمين الذين قدموا مساهمات بارزة لقطاع التعليم الخاص في دبي.
ومن خلال هذه المبادرة، تهدف دبي إلى استقطاب المعلمين الموهوبين إلى الإمارة، وتشجيعهم على المساهمة في بناء مستقبل مشرق للتعليم في المدينة.
ويتماشى ذلك مع استراتيجية دبي التعليمية للعقد المقبل، حيث يركز على استقطاب المعلمين المتميزين الذين لديهم شغف بتعزيز التعلم مدى الحياة.