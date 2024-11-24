حمدان بن محمد يقود آلاف العدائين في"دبي للجري 2024"

بالنسبة للعديد من المشاركين، يعد سباق دبي للجري حدثاً سنوياً بارزاً. ووصف صديق، المقيم في أبوظبي والذي سافر إلى دبي مع عائلته، الحدث بأنه حدث لا بد من حضوره. وقال: "لقد سافرنا بالسيارة مساء السبت وتوقفنا في منزل أحد أقاربنا لنكون هنا. لم ننم سوى لمدة ساعة قبل التوجه إلى خط البداية في الساعة الخامسة صباحاً. إن الطاقة والحيوية التي يتمتع بها الحدث لا مثيل لها. إنه تقليد عائلي لا ننساه أبداً".