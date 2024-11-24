حمدان بن محمد يقود آلاف العدائين في"دبي للجري 2024"
قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأحد، آلاف العدائين في سباق دبي للجري على طول شارع الشيخ زايد.
وانضم سموالشيخ حمدان المعروف باسم "فزاع"، مرتدياً قميصاً رمادي اللون ورقم تسجيل أزرق 003، إلى بحر من المشاركين المتحمسين، الذين ارتدى العديد منهم اللون الأخضر، أثناء مشاركتهم في السباق الذي امتد لمسافة 10 كيلومترات. وسلط الحدث الضوء مرة أخرى على مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن لياقة في العالم، حيث استقطب العدائين من جميع أنحاء المدينة وخارجها.
وانطلق السباق بعد الساعة 6.30 صباحًا بقليل، مع أسطول من سيارات الشرطة، بما في ذلك شاحنة تيسلا إلكترونية مستقبلية، في المقدمة لضمان سلامة جميع المشاركين. عندما انطلق المتسابقون، استقبلهم مشهد مذهل للطائرات الشراعية تحلق في السماء، مضيفة لوناً رائعاً إلى سماء الصباح. وساعد فريق من ضباط الشرطة على ظهور الخيل، إلى جانب أفراد الأمن الآخرين، في الرقابة على الطرق للحفاظ على تدفق سلس للحدث.
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شارك في السباق اليوم آلاف المشاركين.
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بالنسبة للعديد من المشاركين، يعد سباق دبي للجري حدثاً سنوياً بارزاً. ووصف صديق، المقيم في أبوظبي والذي سافر إلى دبي مع عائلته، الحدث بأنه حدث لا بد من حضوره. وقال: "لقد سافرنا بالسيارة مساء السبت وتوقفنا في منزل أحد أقاربنا لنكون هنا. لم ننم سوى لمدة ساعة قبل التوجه إلى خط البداية في الساعة الخامسة صباحاً. إن الطاقة والحيوية التي يتمتع بها الحدث لا مثيل لها. إنه تقليد عائلي لا ننساه أبداً".
شهد السباق الحر ختام فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية الذي استمر 30 يوماً، والذي حول المدينة إلى صالة ألعاب رياضية مفتوحة.