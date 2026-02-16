حمدان بن محمد يقدم تعازيه القلبية في وفاة المصور "راميش شوكلا"

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تعازيه في وفاة المصور المخضرم راميش شوكلا.

وقال سموه : "نتقدم بخالص تعازينا لعائلة وأصدقاء راميش شوكلا، الذي وثق بعدسته رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة وبداياتها الأولى".

وقال إن شوكلا، المعروف بالتقاط صور حكام الإمارات السبع بعد وقت قصير من توقيع اتفاقية الاتحاد في دار الاتحاد عام 1971، حفظ "لنا وللأجيال القادمة لحظات محورية في تاريخ وطننا الغالي وذاكرته البصرية".