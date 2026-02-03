حمدان بن محمد يفتتح مختبر "الحياة والتنوع البيولوجي" في متحف المستقبل

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن افتتاح مختبر جديد في "متحف المستقبل".
وجاء هذا الإعلان خلال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث قدم سموه "مختبر الحياة والتنوع البيولوجي"، واصفاً إياه بأنه "تجربة علمية مبتكرة".
وقال سموه إن المختبر أُنشئ بالتعاون مع مؤسسة كولوسال الأمريكية.
وأوضح سموه أن "متحف المستقبل" سيكون المقر الدائم للمختبر، بما يضمن أن تكون هذه التجربة متاحة ومفتوحة للجميع.
وأكد أن المختبر يهدف إلى "استعراض الابتكارات المتقدمة التي توسع فهمنا للعالم الطبيعي، مع دعم الجهود العالمية لحماية الأنواع من الانقراض".
وتأكيداً على الرؤية الكامنة وراء هذه المبادرة، قال سموه: "هدفنا هو إلهام الفهم والوعي، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً".
وتكشف الصور التي شاركها ولي عهد دبي أدناه أن المختبر سيسلط الضوء على التنوع البيولوجي، حيث يعرض معروضات مثل هيكل عظمي لنمر تسماني وسماته التشريحية، وعظام الماموث الصوفي، وغيرها من الأنواع المحفوظة التي تعكس الجهود المبذولة لدراسة وإحياء الحياة البرية المنقرضة.