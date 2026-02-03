حمدان بن محمد يفتتح مختبر "الحياة والتنوع البيولوجي" في متحف المستقبل

وتكشف الصور التي شاركها ولي عهد دبي أدناه أن المختبر سيسلط الضوء على التنوع البيولوجي، حيث يعرض معروضات مثل هيكل عظمي لنمر تسماني وسماته التشريحية، وعظام الماموث الصوفي، وغيرها من الأنواع المحفوظة التي تعكس الجهود المبذولة لدراسة وإحياء الحياة البرية المنقرضة.