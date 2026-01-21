حمدان بن محمد يفتتح "حوي دبي": إحياءً لروح الفريج في قلب الأحياء الحديثة

خطت دبي خطوة رئيسية في مشروع يهدف إلى بناء مساحات مجتمعية تعكس جوهر الأحياء الإماراتية التقليدية، حيث شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، يوم الأربعاء، افتتاح أول "حوي".