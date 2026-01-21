حمدان بن محمد يفتتح "حوي دبي": إحياءً لروح الفريج في قلب الأحياء الحديثة

خطت دبي خطوة رئيسية في مشروع يهدف إلى بناء مساحات مجتمعية تعكس جوهر الأحياء الإماراتية التقليدية، حيث شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، يوم الأربعاء، افتتاح أول "حوي".
وتُستخدم كلمة "حوي" في اللهجة الإماراتية للإشارة إلى "الفناء الخارجي للمنزل"، وهو مساحة للترفيه والاسترخاء والتجمعات العائلية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء جيل جديد من المساحات المجتمعية التي تعزز الروابط الاجتماعية، وتشجع على ممارسة الأنشطة الخارجية، وتدعم الأسر المحلية ومشاريعهم، وتجمع السكان من جميع الأعمار في بيئات ترحيبية.
وقال سموه تعليقاً على الافتتاح: "إن مبادرة ’حوي دبي‘ تحافظ على إرث ’الفريج‘ الإماراتي التقليدي الذي نشأ فيه آباؤنا وأجدادنا – وهي البيئة التي لعبت دوراً حاسماً في تشكيل قيمهم وتعزيز التماسك الاجتماعي". وأضاف سموه: "ستظل جودة حياة سكان دبي على رأس أولوياتنا، وهي ’نجم الشمال‘ الذي يوجه مبادراتنا".
وقد تم تطوير هذه المساحة المجتمعية المشتركة، الواقعة في منطقة ند الشبا، بالتعاون بين بلدية دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، و"فرجان دبي".
يتضمن 'حوي ند الشبا' مجموعة من المساحات المخصصة مثل:
"الدكة": منطقة تجمع هادئة تقع بالقرب من المسجد.
"الساحة": مساحة مرنة داخلية وخارجية تمكن الجيران من استضافة الاجتماعات والاحتفالات والفعاليات المجتمعية، وتطل على منطقة ألعاب الأطفال.
"اليلسة": مساحة جلوس مريحة للوالدين للاسترخاء مع مراقبة أطفالهم.
مسار للمشي: يشجع على إعادة التواصل مع الطبيعة.
شاهد فيديو الافتتاح هنا: