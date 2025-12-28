حمدان بن محمد يغرس قيم الهوية الوطنية في "مخيم غمران"

ويتميز المخيم، المعروف بأجوائه العائلية الإماراتية، بتقديم تجارب تفاعلية تتيح للأجيال الأكبر سناً نقل مهاراتهم إلى الأجيال الشابة. وبعيداً عن الشاشات، يستعيد المشاركون في المخيم نمط الحياة البسيط، حيث يشاركون في بناء المهارات التقليدية مثل شدّ ركاب الإبل، والرماية، وجني ثمار النخيل، والصيد بالصقور.