حمدان بن محمد يغرس قيم الهوية الوطنية في "مخيم غمران"

قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بزيارة لمخيم "غمران" في صحراء دبي.
ويتميز المخيم، المعروف بأجوائه العائلية الإماراتية، بتقديم تجارب تفاعلية تتيح للأجيال الأكبر سناً نقل مهاراتهم إلى الأجيال الشابة. وبعيداً عن الشاشات، يستعيد المشاركون في المخيم نمط الحياة البسيط، حيث يشاركون في بناء المهارات التقليدية مثل شدّ ركاب الإبل، والرماية، وجني ثمار النخيل، والصيد بالصقور.
وقال سموه إن التجارب التفاعلية "تجمع الآباء مع أبنائهم، وتعزز القيم، وتورّث الهوية بطريقة ترسخها في الذاكرة".
وأضاف سموه: "الهوية التي تُعاش هي الهوية التي تبقى، والقيم التي تُمارس هي القيم التي تُورّث".
ويمثل مخيم "غمران" ركيزة أساسية لما تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الموازنة بين "أصالة التراث وطموح المستقبل" كما وصفها سموه.
شاهد كيف تفاعل سموه مع رواد المخيم، حيث وقف إلى جانبهم وشاركهم في الأنشطة التقليدية: