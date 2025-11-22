حمدان بن محمد يعلن عن جوائز "إرث دبي"..التقديم مفتوح حتى يناير 2026

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن إطلاق جوائز "إرث دبي" للاحتفاء بالتراث الثقافي والاجتماعي للإمارة.
وقال سموه : "كل عائلة لديها قصة، وكل تجربة تثري رحلة دبي".
الجوائز، وهي من أكبر المبادرات العالمية لتكريم التراث، تتضمن فئتين - المجتمع والقطاع الحكومي والخاص:
أفضل قصة لتوثيق إرث العائلة
أفضل وثيقة للتراث الشفهي لدبي
أفضل قصة موثقة بشكل إبداعي
أفضل قصة موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي
أفضل قصة لمقيم في دبي
جائزة للجهة الحكومية
جائزة للجهة الخاصة
الجائزة مفتوحة للتقديم حتى 15 يناير 2026.
