حمدان بن محمد يعتمد ميزانية 750 مليون درهم لتعزيز الابتكار والبحث العلمي في دبي

ويهدف البرنامج، الذي تبلغ تكلفته 750 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، إلى تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية، وزيادة إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير إلى 50% من إجمالي الاستثمارات، ورفع مساهمة قطاع الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%. كما يتضمن إطلاق معهد أبحاث المستقبل لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في جميع أنحاء العالم.