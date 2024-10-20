حمدان بن محمد يعتمد مسار سيح السلم ومشاريع بتكلفة 390 مليون درهم لتنمية الريف
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، المخطط العام لمسار سيح السلم، بما في ذلك المرافق والأنشطة والفعاليات والخدمات الجديدة.
وأعلن سموه عن هذا المشروع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الأحد. وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة دبي الحضرية 2040، والتي تهدف إلى زيادة عدد زوار الإمارة بنسبة 600%، ليصل إلى أكثر من 3 ملايين زائر بحلول عام 2040.
كما اعتمد سموه 37 مشروعاً ومبادرة لتنمية الريف والمناطق الريفية في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة 390 مليون درهم، مشيراً سموه إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير خدمات عالية الجودة ومرافق متطورة تلبي احتياجات السكان والزائرين.
وأضاف سموه: "نواصل إطلاق المشاريع المتميزة لترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة، وضمان حصول مواطنينا ومقيمينا وزوارنا على أعلى مستويات الرفاهية".