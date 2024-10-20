حمدان بن محمد يعتمد مسار سيح السلم ومشاريع بتكلفة 390 مليون درهم لتنمية الريف

وأعلن سموه عن هذا المشروع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الأحد. وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة دبي الحضرية 2040، والتي تهدف إلى زيادة عدد زوار الإمارة بنسبة 600%، ليصل إلى أكثر من 3 ملايين زائر بحلول عام 2040.