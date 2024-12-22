الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد تشكيل مجلس القيادات العربية الشابة
ولي عهد دبي: الموارد الأعظم في المنطقة العربية تتمثل في 200 مليون شاب وشابة
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، تشكيل مجلس القيادات العربية الشابة الذي يضم شخصيات عربية بارزة في مجالات مختلفة.
وقال سموه : "إن مهمتنا هي تمكين قادة الغد في المنطقة العربية من خلال شبكة تعزز تبادل الخبرات وتدفع التغيير الإيجابي".
وأضاف في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن مهمة الدولة هي توسيع هذه الشبكة إلى 50 ألف عضو مع إطلاق مبادرات رائدة وتنفيذ مشاريع تحويلية.
وقال سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن أعظم موارد المنطقة العربية هو 200 مليون شاب وشابة، وأضاف: "نحن ملتزمون برعاية إمكاناتهم وإلهام الأمل وتمكينهم من قيادة الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً".