حمدان بن محمد يعتمد تسجيل الدخول الرقمي لفنادق دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نظام تسجيل الدخول الرقمي ودون تلامس للفنادق في الإمارة.

تتطلب العملية تحميل الهوية والبيانات الحيوية (Biometric data) لمرة واحدة فقط. وفي الزيارات اللاحقة، يمكن للضيوف الاستفادة من تسجيل الدخول دون تلامس باستخدام بياناتهم الرقمية. وسيتم الاحتفاظ بالبيانات بأمان حتى انتهاء صلاحية الهوية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ويعني إدخال هذا النظام الرقمي، الذي طورته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (DET)، أن العملاء الذين يكررون زيارة الفنادق لن يضطروا إلى تسجيل الدخول في مكتب الاستقبال، مما يتجنبون قوائم الانتظار وعناء التأخير.