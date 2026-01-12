حمدان بن محمد يطلق "موسم الولفة" لتعزيز الروابط الأسرية

مع التركيز على الاحتفال بالثقافة والتقاليد الإماراتية، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين عن إطلاق موسم الولفة.

تهدف المبادرة، التي تشرف عليها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع تعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار سمو ولي عهد دبي إلى أن "موسم الولفة" يعزز الروابط الأسرية والاجتماعية، وينشر الدفء في أحياء دبي، ويحيي أصالة الإمارة وكرمها ونسيجها الثقافي الغني.

يحتفل الموسم بالمناسبات الثقافية الرئيسية، بما في ذلك حق الليلة ورمضان والعيد. تشكل هذه المناسبات الثلاث المهمة موسم الولفة في الإمارات وعبر العالم الإسلامي. لكل منها تقاليدها وطقوسها ومعانيها، مما يمثل أوقاتًا للتواصل والامتنان والتغيير.

يمتد الموسم عبر 30 موقعًا في جميع أنحاء الإمارة، ويضم 50 مبادرة تم تطويرها بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص. تساعد هذه الاحتفالات في تقريب الأفراد والعائلات والمجتمعات من بعضها البعض وتعزز القيم الروحية والاجتماعية المشتركة.