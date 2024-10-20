حمدان بن محمد يطلق مشروع توثيق إرث الشيخ راشد بن سعيد

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "يمثل المشروع مبادرة تاريخية ومعرفية متميزة في سرد المسيرة الملهمة لقائد عظيم وضع الأساس لدبي كما نعرفها اليوم وأرسى أسس تطورها، ونجح من خلال رؤيته وبصيرته في تشكيل مدينة متطورة، حققت المزيد من التميز من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أصبحت توجيهاته نموذجاً للنمو الاقتصادي والحضري والحضاري والقيادي للإمارة".